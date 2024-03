L’addio a Giacobazzi. Duomo gremito per l’ultimo saluto all’ex assessore

Lacrime, choc e dolore per una perdita probabilmente inaspettata. Ieri mattina il Duomo di Modena era letteralmente gremito: familiari, amici di sempre, ex colleghi di giunta e colleghi di lavoro si sono riuniti in silenzio per salutare Gabriele Giacobazzi, ingegnere, tecnico prestato alla politica e ricordato da tutti come persona leale, competente e gentile. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, presente alle esequie, ha parlato di "grandi e riconosciute capacità tecniche e passione per la bellezza, così come da indiscutibile autorevolezza sempre unita a grande disponibilità e buon senso anche nel rapporto con i cittadini, in un dialogo continuo e quotidiano sulle grandi opere così come sulle questioni più puntuali che sono tipiche di una città". A salutare Giacobazzi, scomparso domenica all’età di 74 anni, c’erano anche i vertici di Hera dove l’ingegnere ricopriva dal 2020 l’incarico di viceprsidente. Si era invece dimesso da un mese circa all’incarico di presidente dell’Ordine degli Ingegneri. In Comune era stato assessore comunale all’Urbanistica tra il 2012 e il 2014, con il sindaco Pighi, e ai Lavori pubblici e alla Mobilità tra il 2014 e l’aprile del 2018, con il sindaco Muzzarelli, collaborando ad alcuni degli interventi che hanno caratterizzato quella fase: dalla riqualificazione del centro storico all’avvio dei cantieri nel comparto ex Amcm.

Prima degli incarichi nell’Amministrazione comunale stato presidente della cooperativa Politecnica, nel settore progettazione, e ha presieduto l’Oice, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di progettazione aderente a Confindustria. È stato anche professore a contratto alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.