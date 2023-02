L’addio a Gianni Spinella "Per lui era importante spendersi per gli altri Persona straordinaria"

"Non ci lascerà Gianni, camminerà sempre accanto a noi con tutto quello che ci ha lasciato". Così i presenti hanno voluto salutare per un’ultima volta Giovanni Spinella, scomparso pochi giorni fa, di cui si sono svolte ieri pomeriggio le esequie a Terracielo. "Un motore", in molti hanno definito così il presidente storico e fondatore degli Amici del Cuore, per il quale non sono state risparmiate sincere parole di ringraziamento e stima. Ne sono state ricordate la forte determinazione, l’impegno, il coraggio e la visionarietà. Ma anche le battaglie contro il fumo e la morte cardiaca improvvisa, la lotta per la diffusione dei defibrillatori in città, strumenti salvavita un tempo in uso solo ai medici e oggi accessibili a tutti, l’educazione dei giovani cittadini e medici. Una vita dedicata al tema della salute e della prevenzione, e al volontariato, compagno di vita e ‘quinto figlio’, come ricordato dalla figlia Amelia. A salutarlo sono stati in tanti. Tra gli altri, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’ex sindaco e senatore Giuliano Barbolini, i presidenti delle associazioni Amici del cuore e Conacuore, Marilena Campisi e Giuseppe Ciancamerla, il dg Claudio Vagnini. Infine, lo hanno ricordato con un tenero e commosso saluto la moglie Italia e la figlia Amelia. "Mi hai insegnato l’importanza di essere sempre belle persone dentro e di spendersi per gli altri, perché una vita senza generosità non ha senso – ha detto la figlia Amelia – Un papà come il Big Fish di Tim Burton, che ha vissuto tante vite in una sola, esperienze meravigliose al limite dell’immaginabile". "Una persona straordinaria – ha detto Giuliano Barbolini – che ha svolto una funzione preziosa, battendosi per la prevenzione e la tutela della salute. In particolare la battaglia per l’estensione della presenza dei defibrillatori ma soprattutto della formazione di chi doveva essere in grado di gestirli e trattarli. Possiamo dire che Gianni, con la sua battaglia e con il suo impegno, ha dato un contributo straordinario".