L’addio ai benedettini: "Domenica una messa per salutare la comunità"

Domenica, alle 11, "la comunità monastica celebrerà una Messa di saluto in vista della chiusura del monastero, che avverrà nelle prossime settimane". Ogni sforzo per impedire che i monaci benedettini – l’ultimo ordine religioso rimasto a Modena – fossero allontanati da San Pietro, si è quindi rivelato vano. E dopo lo scandalo legato alla complessa vicenda del lascito milionario, che già attirò l’attenzione delle cronache, ad aggiungersi allo scenario è ora anche l’addio, imminente, dei monaci benedettini. Addio già annunciato in passato, ma che vedrà nella messa in programma domenica un vero e proprio epilogo, la fine di un’era. La Santa Messa, in programma domenica mattina, sarà presieduta dal Rev.mo Padre Abate Dom Giordano Rota, così come specificato anche nel messaggio diffuso sulla pagina social del monastero di Modena.

Una situazione, questa, dove a pesare è senz’altro anche la crisi delle vocazioni, ma soprattutto una situazione che, fin dagli albori, aveva lasciato nello sconforto ben più di un fedele, amareggiato dall’annuncio della chiusura. "Abbiamo raccolto anche diverse firme, ai tempi, per cercare di non arrivare a questa conclusione, per non arrivare alla chiusura deil monastero – racconta un fedele, Maurizio Cantarani – ma nulla, purtroppo, è cambiato. Sono molto dispiaciuto, ma parteciperò alla messa di domenica per salutarli e ringraziarli di tutto quello che hanno fatto per la nostra città".

A chiudere i battenti sarà solo il monastero. La chiesa parrochiale infatti, rimarrà aperta e le messe continueranno a essere celebrate da don Paolo Monelli.

g. d. c.