L’addio al 18enne morto nel fiume "Persone belle come Yahya restano nel cuore per sempre"

di Valentina Reggiani

"Se oggi siamo tutti qua, è perchè Yahya era speciale. Perchè Yahya si merita tutto il nostro amore". Sono stati momenti strazianti, quelli di ieri in cui familiari, amici, compagni, insegnanti hanno dato l’ultimo sofferto addio a Yahya Hkimi, il 18enne scomparso mercoledì scorso nel fiume Secchia, a Marzaglia e rinvenuto cadavere domenica, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del tragico incidente.

C’erano tutti i parenti del giovane studente ieri, alcuni arrivati anche da lontano e stretti in un sofferto abbraccio con i genitori del 18enne. C’erano le sue docenti, anche le maestre della scuola di infanzia, e c’erano i tantissimi compagni dell’istituto Cattaneo e gli amici di sempre.

I funerali si sono svolti con rito islamico alla Moschea di via delle Suore, dopo di che la salma di Yahya è stata tumulata nel cimitero di Ganaceto, nell’area dedicata al culto islamico. A stringere la mano della giovane mamma di Yahya e a restarle accanto durante il rito, l’assessore ai servizi sociali, Roberta Pinelli. "La comunità si stringe alla famiglia di Yahya. Non potevamo non esserci: siamo molto colpiti – ha detto l’assessore – era assolutamente indispensabile far sentire, anche solo con un gesto simbolico, la nostra presenza. Il sindaco non ha potuto ma l’amministrazione è qua, la comunità modenese vuole abbracciare la famiglia di Yahya".

Presente anche il responsabile della comunità islamica: "E’ stata una grande perdita: era cresciuto qua, era integrato e aveva anche tanti amici italiani. Un grande dolore".

Gli zii, arrivati dalla Francia, hanno detto addolorati: "Abbiamo perso un giovane che amava la vita; era tanto ambizioso, voleva fare tante cose ma il destino ha voluto così. Era un ragazzo buono in tutti i sensi, amava aiutare la gente bisognosa e assistere gli anziani. Avrebbe voluto continuare ad aiutarli una volta preso il diploma". A metà luglio, infatti, il 18enne avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità.

"Lo aspettavamo all’esame, era un ragazzo semplice, introverso ma tanto dolce", ha sottolineato l’amica Giulia Casolari. "Difficile parlare – ha affermato un altro compagno di scuola – Amava lo sport ma non è vero ciò che è emerso: Yahya non sapeva nuotare, stava facendo un corso di acquaticità. Eravamo legatissimi".

Laura, che con Yahya aveva frequentato un centro educativo, descrive il 18enne come molto simpatico e ricorda "i bellissimi momenti vissuti insieme".

Presenti ieri anche le maestre della scuola di infanzia Cittadella che Yahya aveva frequentato dai tre ai cinque anni. "Lui per noi è stata una bellissima esperienza – hanno detto le insegnanti – la sua è una famiglia meravigliosa e lui era un ragazzo meraviglioso. Se ancora oggi lo abbiamo in mente, c’è un perché. Persone come Yahya restano nel cuore per sempre".