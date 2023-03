L’addio al pilota Montanari "L’aviatore non muore mai Vola in alto verso le stelle"

La commozione a tratti soffoca le parole di Barbara Bonvicini. La moglie di Ivano Montanari – il pilota 61enne reggiano precipitato con l’ultraleggero in un canalone a Sant’Annapelago – esce dalla camera ardente e parla agli amici del marito, che silenziosi si dispongono in semicerchio nel cortile delle onoranze funebri Reverberi a Reggio Emilia, per ascoltarla. Sono centinaia. Ci sono gli amici piloti della Top Gun, gli aeromodellisti, il gruppo dei motociclisti, quelli della nautica. Ivano aveva tanti hobby e ogni passione gli aveva portato in dono amicizie vere. E’ presente anche una squadra dei vigili del fuoco: per settimane hanno battuto le nevi dell’Appennino, alla ricerca di quel piccolo aereo bianco, spendendo ogni stilla di energia. Ora sono qui: è il cerchio che si chiude, l’ultimo abbraccio tra soccorritori e vittima.

Barbara esprime la sua gratitudine alla "prefettura di Modena, la prefettura di Reggio, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, la scuola Top Gun, tutti quelli che hanno tanto cercato Ivano e sono riusciti a ritrovarlo". "Dopo due o tre giorni – dice, col groppo in gola – quando ormai avevo capito che in ogni caso non sarebbe riuscito a sopravvivere alle temperature della notte, ho più volte letto la sera un messaggio scritto da un amico di Ivano, Fabrizio", un altro pilota della Top Gun. Barbara condivide l’emozione di quelle parole coi presenti. Legge. "Voglio pensare che tu sia ancora in volo, anche di notte, a goderti lo spettacolo delle bianche e luccicanti cime del nostro Appennino. Pacato come sempre, con il tuo sorriso sornione, ci osservi dall’alto. Avrei voluto chiacchierare ancora con te e condividere la nostra comune passione per l’aria ma sul piazzale avverto ora un senso di smarrimento e di tristezza. Affido al cielo una preghiera, nella speranza che anche tu possa ascoltarla. ...E se l’ala si spezza o il motore si ferma, fa o Signore che la terra non sia a noi crudele nemica ma dolce culla al nostro ultimo sonno.. Fai Buon viaggio Ivano ... un aviatore non muore mai, vola solo più in alto ad abbracciare le stelle". Tutti restano impietriti per la commozione. Barbara ringrazia ancora i tanti amici: "Ivan sarebbe stato orgoglioso di tutto questo". La salma di Ivano sarà cremata e le ceneri saranno collocate accanto ai familiari nel cimitero di Gavassa, ed è bello pensare che in quel luogo di pace, il silenzio venga interrotto solo dal ronzio degli aerei che decollano dal vicino campovolo.

Intanto saranno le due inchieste a stabilire cosa è accaduto nella tarda mattinata del 28 gennaio, se Ivano – che ai comandi era esperto e misurato – abbia accusato un malore, sia stato tradito da una manovra, sia stato colto dal cosiddetto disorientamento spaziale a causa del maltempo. Di sicuro, l’impatto dell’aereo – dritto in un canalone – l’ha ucciso sul colpo.

Andrea Fiori