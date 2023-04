Ladri acrobati si calano dal tetto: rubati attrezzi per oltre 50mila euro

Ammonta a quasi 70mila euro il bottino del furto compiuto da ignoti ai danni della ‘Duemme Tools Srl’ di via 2 Giugno a Mirandola. Ladri ‘acrobati’ che hanno creato un’apertura sul tetto del capannone, tagliando il pannello e poi scassinando la parte superiore del magazzino automatico per poi calarsi dentro allo stesso ed asportare tutti gli utensili in metallo duro.

A fare l’amara scoperta è stato Massimo Nicoletti, titolare insieme al fratello Marco dell’azienda che commercia utensili e attrezzature per l’asportazione del truciolo: "Ho chiuso il capannone venerdì alle 18.30 e stamattina (ieri per chi legge, ndr) sono andato al lavoro. Ho acceso il magazzino automatico della Modula, ma mi segnalava ‘errore’: ho chiamato il tecnico e una volta aperta la paratia mi sono accorto che i cassetti dove erano contenuti gli utensili non erano al loro posto. Ho sollevato gli occhi e al posto del tetto ho visto il cielo". "Stiamo facendo un inventario di quello che è stato rubato – prosegue Nicoletti – ma il danno è veramente ingente, tra i 50 e i 70mila euro. I ladri, almeno due visto che sono state trovare due diverse impronte di scarpe, sapevano benissimo come muoversi e soprattutto cosa prendere: hanno fatto una cernita tra gli utensili, prendendo solo quelli duri, ossia quelli più costosi e anche più facili da smerciare, tra punte, frese, inserti e strumenti di misura. C’erano anche altri utensili che invece hanno lasciato lì". Sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha effettuato tutti i necessari rilievi.

"Abbiamo un sistema di allarme e di videosorveglianza, ma per come è avvenuto il furto è stato eluso: pare quasi che i malviventi conoscessero come è fatto il capannone o comunque si sono orientati molto bene".

I fratelli Nicoletti hanno acquistato lo stabile a marzo 2022 e a dicembre lo hanno inaugurato: "E’ una grossa botta, dovremo fare altri sacrifici per ripristinare il magazzino – conclude Massimo – e studieremo anche un sistema di sicurezza idoneo alla nostra tipologia di struttura". m.s.c.