Ladri al ristorante Bertani: "Razzia in soli 42 secondi. Ci sentiamo indifesi. Danni ingenti al locale"

"Sono avvilito, demoralizzato. Se neppure l’allarme o il sistema di vigilanza ci proteggono, cosa altro possiamo fare? Mi hanno distrutto il locale in 42 secondi". E’ questo il grido d’allarme di un ristoratore modenese, Fabio Bertani, titolare dell’omonimo locale di Baggiovara.

Mercoledì intorno a mezzanotte e quaranta, infatti, una banda di ladri professionisti gli ha sfasciato letteralmente il locale e con un’azione ’flash’ si è portata via il fondo cassa, circa tremila euro. All’arrivo del titolare sul posto, tre minuti dopo la spaccata, e dei carabinieri, però, non vi era più nulla: il trio si era volatilizzato con il bottino.

"Abbiamo installato telecamere e antifurto perimetrale che è scattato immediatamente – precisa Bertani –. Erano in tre, una banda organizzatissima che, in soli quarantadue secondi, è riuscita a demolire la vetrata mezza blindata con un tombino per poi sradicare le casse automatizzate, intuendo che dentro vi fosse contante e infine fuggire. Erano tutti camuffati con cappuccio calato sul volto.

Quando è suonato l’allarme – spiega ancora – da dove vivo, Cognento, ho impiegato circa tre minuti e mezzo per arrivare sul posto ma non c’era più nulla. Sono veramente amareggiato: ho l’assicurazione però mi chiedo quali strumenti io possa adottare per difendere la mia attività; ho messo pure il perimetrale ma non è servito.

Queste persone, infatti – continua – sono riuscite a fare tutto questo in meno di un minuto e mi chiedo che cosa dobbiamo fare per vivere in tranquillità.

Il danno che mi hanno causato – precisa ancora – è davvero ingente: parliamo di quindicimila euro, forse di più, di danni complessivi e non è la prima volta: in vent’anni di attività sarà capitato sette, otto volte almeno.

Ho atteso che arrivassero i carabinieri, ho sporto denuncia ma tanto a che serve? Sono preparati, esperti e noi non abbiamo mezzi sufficienti per poterci difendere.

Sul posto la scientifica ha raccolto quante più tracce possibili per risalire agli autori del colpo. Inoltre i militari hanno acquisito i filmati di videosorveglianza al medesimo scopo e le indagini sono in corso per cercare di sgominare la banda.

Da tempo gruppi di ladri esperti mettono a segno colpi ai danni di commercianti, causando loro danni ingentissimi. Anche in questo caso, infatti, al di là del bottino superiore ai tremila euro, il ristoratore si trova costretto a fare i conti con ingentissimi danni agli infissi. "Sicuramente superano i 15mila euro" conferma esasperato.