Ladri alla Franceschetta, forzata una finestra e spariti 800 euro Il rinomato bistrot dello chef Massimo Bottura è stato visitato da ladri che hanno portato via 800 euro. La polizia è intervenuta per i rilievi. La criminalità è una piaga che colpisce anche i locali, come dimostra il caso di "In Vino Veritas" di piazza Roma, pronto a chiudere. Confesercenti chiede più presidi sul territorio.