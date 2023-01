Ladri da Remondini "Rubati 3mila euro e i palmari"

Nonostante una delle dipendenti fosse ancora all’interno del locale, intenta a fare le pulizie, sono entrati nella centralissima pasticceria rubando l’incasso. E’ una situazione ormai insostenibile quella che vivono i commercianti di piazza Roma, presi di mira quaotidianamente da bande di malviventi. Dopo i due colpi nel giro di un mese nel locale Vino Veritas, svaligiato dopo pochissimi giorni dall’apertura ora i ladri hanno messo ‘le mani’ sulla storica Pasticceria Remondini. Il furto risale alla notte del cinque gennaio scorso, come spiega il titolare Mauro Rossi. "La dipendente era ancora nel locale, intorno all’una, intenta a finire le pulizie. Probabilmente – spiega – l’hanno tenuta sotto controllo e, nel frattempo, hanno divelto il lucchetto della porta posteriore. Siamo in attesa che gli inquirenti controllino i filmati delle telecamere – spiega Rossi - per capire com’è andata, ma in pochissimo tempo si sono portati via la cassetta con l’incasso del giorno precedente, i palmari per le ordinazioni e altro denaro contenuto in cassa; dopo di che sono usciti. Un bel danno, quello sicuro – conferma Rossi – perchè sono scappati con circa tremila euro e sono stati rapidissimi. La dipendente ha capito quanto accaduto solo quando è scesa, poiché non riusciva a trovare il telefonino. Subito sono intervenuti i carabinieri ma quello che spaventa è che queste bande non si sono fatte scrupoli ad entrare in pasticceria, nonostante la ragazza fosse dentro. Da che gestisco Remondini è la prima volta che succede – conclude Mauro Rossi – ma per me era un fortino inespugnabile. Ora non lo è più anche perchè nella zona girano solo malviventi la sera. Parliamo del centro storico e non dimentichiamo che hanno svaligiato due volte il locale Vino Veritas e tre il bar del teatro Storchi, di cui sono titolare. La situazione sicurezza è davvero allarmante".