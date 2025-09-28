Ladri da Risparmio Casa, aperta la cassaforte

Hanno agito rapidamente e con destrezza, portando via il bottino prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Due malviventi hanno messo a segno un furto, la notte scorsa, ai danni di Risparmio Casa, un grande esercizio commerciale della zona industriale di Carpi.

Era da poco passata la mezzanotte quando i due ladri, completamente vestiti di nero e travisati con tanto di passamontagna, hanno fatto irruzione dentro il negozio, già muniti di arnesi da scasso. L’obiettivo era chiaro: quello che a loro interessava era, infatti, la stanza della cassaforte.

I due soggetti sapevano come muoversi e dove dirigersi. Hanno aperto la porta della stanza in questione con un muletto, trovato direttamente sul posto e poi, dopo avere aperto la cassaforte, hanno sottratto tutto il denaro contante che hanno trovato, utilizzando sportine rinvenute sul luogo per racimolare il più possibile di soldi, per poi darsi alla fuga, lasciando evidenti tracce del loro passaggio. Ancora non è stato chiarito l’importo del bottino, ma sarebbe significativo.

Per facilitare le loro mosse, e rallentare l’arrivo della vigilanza, prima di entrare nel negozio, i due ladri hanno ‘bloccato’ l’accesso esterno dell’esercizio commerciale con una lunga fila di carrelli della spesa, che hanno lasciato così anche dopo avere abbandonato lo stabile, per ostacolare appunto l’ingresso delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e hanno visionato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di ricostruire la dinamica del furto e individuare i malviventi.

m.s.c.