Ladri dalla finestra, danni all’agenzia viaggi

Non si fermano le bande di ladri particolarmente attive in questo periodo in centro storico, in particolar modo ai danni dei commercianti.

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato in flagranza di reato una coppia di ladri che, a quanto pare, avevano effettuato diversi colpi in città. I fidanzati erano stati fermati poco dopo aver ’svuotato’ un bar in via Emilia Ovest.

Ma a quanto pare i gruppi di malviventi dediti a reati predatori sono parecchi, in particolare in centro storico.

Giovedì notte, infatti, ad essere presa di mira è stata un’agenzia viaggi di Largo Porta Bologna. Il titolare, Flavio Ciccione, amareggiato e rassegnato spiega come sia il secondo colpo che l’attività subisce nel giro di neppure due mesi.

"Hanno sfondato il vasistas sopra la porta e sono entrati mettendo a soqquadro l’attività – spiega– Pochi i danni, ma la sensazione che il centro di Modena sia in mano a ’ladri di polli’ è sempre più evidente. A novembre avevano pure rubato lo yogurt nel frigo e spaccato bottiglie utilizzate nella pausa pranzo. In attesa del prossimo furto in centro puliamo e ripariamo quanto rotto. L’idea – aggiunge il titolare dell’agenzia viaggi – è che continuino ad agire indisturbati: siamo praticamente in via Emilia centro ma sembra il Bronx. Si sono portati via pure le chiavi di riserva dell’agenzia e abbiamo dovuto rifare la serratura: non se ne può più".

Sull’ennesimo furto sono ora in corso indagini da parte delle forze dell’ordine che vanno a sommarsi alle altre su episodi simili, ormai all’ordine del giorno e difficili da arginare.

v. r.