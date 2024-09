Ladri devastano la sede Auser. Mobili rotti e pc buttati a terra: "Ma noi continuiamo a lavorare"

Un gesto vile, che ha causato numerosi danni per un bottino di poche centinaia di euro. E’ quello commesso da ignoti lunedì notte nella sede Auser di Modena, in via Ciro Menotti, nel complesso dell’ex mercato ortofrutticolo.

I malviventi, infatti, hanno svaligiato in poco tempo la sede dell’associazione, che si occupa di invecchiamento attivo, di trasporto di persone fragili, collabora nella gestione di musei e verde pubblico, organizza viaggi rivolti soprattutto alla popolazione anziana, promuove mercatini del riuso e attività sociali su tutto il territorio provinciale.

Cosa credessero di trovare i ladri all’interno è un mistero, dal momento che si tratta però di un’associazione di soli volontari che "muove" molte persone ma decisamente poco denaro, soprattutto contanti. Anche per questo la sede di via Ciro Menotti è sostanzialmente difesa semplicemente dalle saracinesche metalliche delle vetrine che si affacciano tutte verso l’interno del parcheggio. Fatto sta che un gruppo composto sicuramente da più persone nel cuore della notte, dopo aver forzato la saracinesca della porta di ingresso e raggiunto gli ambienti all’interno, ha passato al setaccio tutti gli uffici situati nell’edificio. Una volta individuato quello che ospita l’amministrazione, i balordi l’hanno messo completamente a soqquadro fino a che non hanno intercettato la cassa metallica, poi aperta dagli stessi utilizzando un flessibile. All’interno della cassetta c’erano alcune centinaia di euro: una somma utilizzata per far ‘funzionare’ la sede ma sicuramente molto importante per i volontari.

Fatto sta che, una volta messe le mani sul denaro, i ladri si sono dileguati in tutta fretta e, solo al momento, impunemente. Purtroppo i danni riscontrati nella sede risultano importanti: diversi sportelli sono stati divelti, oggetti e attrezzature, computer compresi, sono stati scaraventati sul pavimento. Non solo il colpo ha arrecato dunque un certo danno all’associazione: ora la stessa dovrà anche farsi carico di ripristinare arredi e strumenti di lavoro. Sul posto, avvisati dagli impiegati Auser ieri mattina sono immediatamente intervenuti gli agenti della Volante, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare le modalità del furto e raccogliere elementi utili all’avvio delle indagini. Il presidente di Auser, Michele Andreana, nel contempo si è recato in Questura per sporgere denuncia: "La sede e le nostre attività – ha tenuto a precisare – sono pienamente in funzione. Ci dispiace per quanto avvenuto e speriamo che i responsabili vengano individuati. Intanto continuiamo a lavorare".

Subito sono scattate dunque le indagini degli agenti della questura che si avvarranno anche dei filmati di sorveglianza della zona. Ieri mattina i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo anche nei diversi uffici al fine di individuare eventuali impronte lasciate dai balordi.

Valentina Reggiani