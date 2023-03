Ladri di rame rubano le grondaie evitando le telecamere del Sigma

Assalto dei ladri di rame, giovedì sera poco dopo le 21, al supermercato "Sigma" in via Giovanni Falcone a Camposanto. A sparire dalle pareti del supermarket i pluviali, 15 metri di tubi in rame che scolano l’acqua piovana incanalata nelle grondaie per farla giungere al suolo. "I malviventi si sono portati via due lunghi pluviali – racconta il dirigente del market Antonio Guicciardi – strappandoli dai sostegni rimasti sul muro. La razzia è stata commessa sul lato opposto a quello dei ponteggi piazzati dall’impresa edile che sta compiendo lavori di manutenzione sul tetto. Sul posto sono arrivati vigilantes e carabinieri ma i ladri erano spariti. Questo furto compiuto all’esterno – precisa – non ha ostacolato l’attività commerciale". I malviventi hanno rubato solo i pluviali che non sono ripresi da telecamere. Flavio Viani