Ladri di sabbia: due modenesi finiti nei guai

Avevano raccolto la sabbia di undici rinomate località balneari della Gallura e l’avevano addirittura etichettata e messa in barattoli, pronta per essere portata a casa come souvenir ma la legge lo vieta. Ma non è finita come si aspettavo: due turisti

modenesi sono stati infatti scoperti dagli agenti della security dell’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, mentre si stavano imbarcando dal porto di Olbia, diretti a Livorno.

Capriccioli, la spiaggia del Principe, Lu Impostu, Cala Brandinchi, Liscia Ruja, Romazzino, Grande Pevero, sono solo alcune delle spiagge dalle quali i due vacanzieri hanno portato via la sabbia, poi messa in barattoli come veri e propri ’souvenir’.

Alcune di queste spiagge sono anche a numero chiuso, proprio per tutelare l’arenile e le specie che lo popolano. I due turisti sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell’Agenzia delle Dogane per le attività di competenza.

C’è stato poi un secondo caso di furto ai danni delle spiagge e del mare sardo in appena tre giorni.

L’ultimo è stato sabato scorso, con la segnalazione di due turisti italiani che avevano tentato l’imbarco, sempre dal porto di Olbia, con un esemplare protetto di Pinna Nobilis e di alcune conchiglie, prelevate delle spiagge galluresi e portate via come souvenir delle vacanze in Sardegna.