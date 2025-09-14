Ladri in casa 2 volte in 15 giorni: “Adesso siamo terrorizzati”

Modena, 14 settembre 2025 – Un’anziana di 85 anni riceve due “visite” di malviventi nel giro di una quindicina di giorni e, ora, la sua famiglia è terrorizzata e sotto choc perché si sente presa di mira. Succede a Vignola, in via Barella. A raccontare di questi episodi è la figlia dell’anziana, che spiega: “La prima volta che qualcuno ha tentato di entrare in casa sua è stato sabato 30 agosto: in questo caso i malviventi hanno spanato una porta della tavernetta e non hanno fatto altri danni. Fortunatamente, sia io sia mia madre non eravamo in casa. La seconda volta, con noi invece all’interno, è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. In questo caso gli autori del gesto hanno spostato un tavolo del giardino per potere meglio entrare da una finestra, quindi dopo avere completamente divelto una tapparella e una finestra e sono entrati nella cucina di casa nostra, mentre appunto eravamo all’interno dell’abitazione. Complessivamente, questa seconda volta hanno fatto oltre 3.000 euro di danni. Io mi sono accorta di quello che era successo verso le 3 di notte. I malviventi se n’erano già andati e anche in questo caso non hanno portato via niente, forse perché hanno visto che in casa c’era qualcuno.

È comunque scioccante pensare che ci sia gente, già per due volte in poco più di due settimane, che tenta o riesce a entrate in casa tua. Non mi sento tranquilla e soprattutto mi chiedo perché continuano a prendere di mira la casa di mia madre. In entrambi i casi ho presentato denuncia ai carabinieri. Peraltro, la seconda intrusione l’hanno fatta tra il giardino di un vicino e il nostro, togliendo l’unica lampadina dell’unico lampione di nostra proprietà presente sul posto. Questo ha permesso ai malviventi di agire ancora più indisturbati”.

Sulla questione interviene anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Francesco Orlando, che conosce la vittima e dice: “Abbiamo più volte richiesto se la videosorveglianza, l’illuminazione e il controllo del territorio avessero delle problematiche, ma l’amministrazione replica che siamo in campagna elettorale. Riteniamo invece che ci sia necessità di maggiori interventi proprio in termini di sicurezza, cominciando dal mettere in piena efficienza tutte le telecamere che sono già installate nel territorio comunale”