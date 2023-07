Furto in casa a Carpi, ladri sorpresi dalla vicina che li mette in fuga: "Usavano il flessibile"

Carpi (Modena), 10 luglio 2023 – Serata movimentata quella di sabato in via Biondo a Carpi, dove i ladri hanno attirato l’attenzione degli inquilini di un palazzo facendo un gran rumore col flessibile, mentre cercavano di aprire la cassaforte in un appartamento al primo piano.

Erano circa le 23.30 quando una residente del quarto piano ha iniziato a urlare "ladri, ladri", illuminando con la torcia la finestra al primo piano dal quale due malviventi erano appena usciti, saltando sulla tettoia del portabiciclette. Poi sono scappati attraverso il giardino condominiale, dove c’erano altri inquilini appena rientrati a casa, scavalcando il cancello e dileguandosi a piedi.

Sul posto è arrivata la polizia che ha constatato il furto nella casa al primo piano dalla quale i due ladri erano appunto usciti. Non è chiaro cosa siano riusciti a portare via, ma la cassaforte nella camera da letto era praticamente smurata e l’appartamento sottosopra. E’ stato il rumore del flessibile a tradirli. I residenti, in particolare una donna che abita nei piani alti, si sono infatti insospettiti per il rumore a un orario insolito provenire dal primo piano. I malviventi hanno puntato una casa vuota, nel senso che la proprietaria si trovava in vacanza. Ieri è dovuta rientrare per quantificare il danno e sporgere denuncia. Dai primi accertamenti i malviventi sarebbero entrati dalla finestra attraverso il balcone, forzando i serramenti.

Sono stati descritti dai testimoni come due ragazzi giovani: uno indossava un cappellino nero, l’altro aveva i capelli ossigenati. Uno dei due portava uno zaino aperto dal quale sarebbero caduti parte degli arnesi da scasso, poi recuperati dalla polizia che ora indaga per risalire ai responsabili.

Anche Carpi, come Modena, sta subendo il flagello dei furti nelle abitazioni, un grande classico dell’estate, con i ladri che si intrufolano nelle case approfittando delle ferie estive dei residenti. I vicini possono rivelarsi sentinelle, ma in questo caso purtroppo non è bastato l’allarme lanciato da una degli inquilini anche se il suo intervento ha sicuramente interrotto prematuramente il ’lavoro’ dei malviventi.