Ladri in casa razziati 150 euro

Disavventura lunedì sera per la famiglia di Graziella Marchi nel suo appartamento di via Mar Tirreno. "Erano le 19 – racconta Marchi – io ero uscita per fare una visita a un’amica di famiglia, mio marito era in soggiorno che leggeva un libro e dormicchiava". I malviventi sono entrati dalla finestra del bagno. "Forse pensavano che in casa non ci fosse nessuno". Una volta dentro hanno trovato il portafoglio di mio marito con 150 euro dentro". Uno di loro si è avvicinato alla porta di ingresso e girato due mandate di chiave per rendere più difficoltoso l’eventuale ingresso dei proprietario. A quel rumore però "mio marito dal soggiorno ha urlato: ‘Graziella, sei tu?". I ladri sentendo che in casa c’era qualcuno sono fuggiti da dove erano entrati".