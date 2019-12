Ladri in azione sabato sera alla farmacia comunale Fratelli Rosselli di via Imola. Erano da poco passate le 21 quando l’allarme è scattato nell’attività a quell’ora già chiusa. I residenti della zona hanno subito allertato il 113 ma all’arrivo della Volante la banda di ladri si era già dileguata portandosi via la cassaforte con all’interno l’incasso della giornata, circa 600 euro. I malviventi hanno agito incuranti dell’orario, quando...

Erano da poco passate le 21 quando l’allarme è scattato nell’attività a quell’ora già chiusa. I residenti della zona hanno subito allertato il 113 ma all’arrivo della Volante la banda di ladri si era già dileguata portandosi via la cassaforte con all’interno l’incasso della giornata, circa 600 euro.

I malviventi hanno agito incuranti dell’orario, quando soprattutto di sabato sera il passaggio è frequente in un quartiere residenziale dove le palazzine sono una attaccata all’altra e il rischio di essere visti è altissimo.

Ad agire devono essere stati ladri professionisti.

Le indagini sull’episodio sono ancora in corso da parte degli uomini della Questura ma a quanto pare i ladri per guadagnarsi l’ingresso hanno forzato, utilizzando attrezzi da scasso, una delle porte laterali della farmacia. Una volta all’interno sono andati a colpo sicuro dirigendosi verso il retro della farmacia dove probabilmente sapevano che avrebbero trovato la cassaforte. Un’azione durata una manciata di minuti, il tempo di prelevare il bottino e scappare senza essere identificati, forti con molta probabilità dell’appoggio di un complice che li attendeva poco lontano.

Anche le telecamere di sorveglianza della farmacia a quanto pare non hanno dato riscontri significativi agli inquirenti. La polizia scientifica ieri mattina si è recata sul posto per rilevare impronte e altre tracce utili alle indagini. Intanto tra i residenti della zona cresce la preoccupazione per alcuni furti messi a segno recentemente. «Appena due settimane fa la mia vicina di casa ha visto degli individui nel cortile di casa che stavano per forzare la porta d’ingresso ma quando si sono accorti di essere stati visti si sono dileguati – racconta un residente – qui quasi tutti abbiamo sistemi di allarme ma evidentemente anche questi non servono più, non ci sentiamo tranquilli nemmeno nelle nostre case». Pochi giorni fa sempre in zona l’obiettivo di malviventi è stata la farmacia Buon Pastore di via Conco.

In quel caso ad agire è stato un rapinatore solitario che, armato di cutter, ha minacciato la farmacista facendosi consegnare l’incasso della giornata.

Emanuela Zanasi