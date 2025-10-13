Ladri in villa armati di piccone, rubati Rolex e collane di perle: bottino da 50mila euro

Modena, 14 ottobre 2025 – “Erano preparati, ben organizzati. Hanno distrutto porte e finestre per entrare, poi hanno portato via tutto: gioielli di ingente valore, anche affettivo, ed elettrodomestici. Così non si può più vivere”. E’ lo sfogo carico di rabbia di una famiglia di imprenditori modenesi residenti a Baggiovara. Domenica sera, infatti, una banda di ladri, armata di piccone e spranga, ha svaligiato la loro villa, situata in aperta campagna. “Viviamo nella parte più isolata – racconta la donna, mamma di due giovani – mia figlia è uscita per ultima alle 19 mentre il resto della famiglia era andata a cena dai nonni. Io e mio marito siamo tornati intorno alle 23 e ci siamo resi subito conto di quello che era accaduto: alcune finestre erano divelte e la lampadina che dà sull’ingresso della porta principale era stata svitata. Siamo entrati e subito ci siano resi conto del disastro commesso dalla banda”. L’intera villa era a soqquadro e il mobilio buttato per aria, rotto o scassinato.

“La villa è grande e man mano che salivamo le scale era peggio. Le camere erano devastate e i balordi hanno trovato tutto ciò che evidentemente cercavano – continua la donna –. Ci hanno preso tutti gli orologi: Cartier, Rolex, un anello di brillanti che mia madre regalò a mia figlia per il 18esimo e che le era stato donato a sua volta da mio padre per i 25 anni di matrimonio. Di orologi e gioielli sono rimaste solo le scatole e parliamo di un colpo da circa 50mila euro. Non ci hanno lasciato nulla”. La famiglia, spaventata e attonita, spiega come l’organizzazione criminale abbia anche spaccato tutte le porte. “Addirittura in mansarda hanno rotto la porta con una serratura molto resistente utilizzando spranghe: hanno distrutto il muro, divelto il cornicione della porta a picconate – spiega ancora –. In camera hanno trovato poi le collane di perle: hanno tolto solo le chiusure in oro e lo sappiamo perchè hanno recuperato le perle nel vicino canale, tra cespugli e rovi. Qui, insieme alla polizia, che è subito intervenuta per il sopralluogo, abbiamo trovato anche il piede di porco utilizzato per sfasciarci la casa”. La donna spiega come i ladri si siano appunto dileguati con l’aspirapolvere folletto nuova, lasciata nello sgambuzzino. “Hanno lasciato giusto il cibo, ma hanno sparso nelle stanze prosciutto preso dal frigo forse per tenere buoni i gatti. Hanno rotto anche i mobili del bagno, forse perchè pensavano di trovare una cassaforte dietro allo specchio. I pavimenti erano cosparsi di asciugamani... e gli abiti fuori dagli armadi. Una follia”.

La famiglia precisa come da circa due settimane sia stata notata un’auto bianca parcheggiata nei paraggi. “Non dico che siano loro ma sicuramente erano in tanti; qualcuno fungeva da palo, tanto che si sono allontanati al nostro ritorno. Stavamo cambiando l’allarme proprio in questo periodo – conclude – sicuramente ci tenevano d’occhio”. Domenica notte e ieri sul posto si sono recati gli agenti della Volante, la polizia sta ora indagando per risalire ai responsabili del colpo.

“Mia figlia adesso ha paura a tornare a casa la sera, anche perchè siamo isolati. Non si può vivere così, la città è fuori controllo. Chissà cosa sarebbe accaduto se avessero trovato mia figlia sola in casa”.