Ladri nel magazzino della ’AeC’ "Rubati costosi trapani e flessibili"

Svuotato dai ladri, la notte tra giovedì e venerdì, il magazzino della ’AeC’ costruzioni in via per Concordia a San Possidonio. Dal deposito dei materiali da lavoro, nella frazione di Ponte Rovere, i malviventi hanno preso decine di trapani, flessibili, martelli pneumatici e materiale elettrico comprendente il rame, per un valore stimato in oltre 20 mila euro. " I ladri si sono introdotti nel deposito – racconta il responsabile del magazzino Luca Reami - passando dalla laterale via Verzola. Attraversando i campi sul retro hanno superato il terrapieno e la recinzione. Probabilmente un ’palo’ ha atteso il termine del passaggio notturno della vigilanza dando il via libera ai complici. La zona non era, in quel momento, coperta dalla videosorveglianza. Una volta penetrati nel fabbricato hanno puntato gli strumenti più costosi e facili da traslocare: martelli pneumatici, numerosi flessibili e trapani. Oggetti di contenute dimensioni facilmente trasportabili e di valore come i richiestissimi martelli demolitori della Hilti". Nei pressi della ditta, ci sono diverse abitazioni ma nessuno si sarebbe accorto del via vai notturno. La razzia alla ’AeC’ segue quella doppia, messa a segno il giorno prima, ai danni della ’Ruspal’ trivellazioni e alla ’Zero Tre Leonardo’ in via di Mezzo a San Giacomo Roncole, che ha fruttato un bottino di 200 mila euro. Flavio Viani