Ladri nelle case nuove di Brodano "Saccheggiata la recinzione"

"Abito a Vignola, nelle case di recente costruzione a Brodano. Questa notte (ieri, ndr) abbiamo subito un furto della recinzione che circonda il condominio, e non è la prima volta che dei malintenzionati, convinti che la zona sia ancora disabitata, entrano nei nostri garage o nella palazzina di fronte. Vorremmo richiamare l’attenzione su questa problematica, nella speranza che le istituzioni rafforzino la sorveglianza e anche l’illuminazione".E’ la lettera di una residente di via Ca’ Dei Lazzarini a Vignola. Una zona residenziale nuova che - secondo i nuovi abitanti - è già finita nel mirino dei ladri perché poco illuminata e ’tralasciata’ dai controlli di routine. "La mia vicina di casa si è trovata davanti i ladri che rubavano le sbarre di alluminio della recinzione – racconta – Si è spaventata molto, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati e li hanno messi in fuga. E’ la terzo volta in tre mesi che vengono qui i carabinieri. Dai garage, alcune settimane fa, i ladri hanno rubato materiale edile". La residente, insomma, segnala un clima di insicurezza: "Spesso qui ci sono balordi e ubriachi, basterebbe potenziare l’illuminazione. Insomma, ci siamo anche noi".