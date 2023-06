Ladri, ottava spaccata "Negozianti preoccupati"

Resta alta l’emergenza sicurezza in città: la scia di ‘spaccate’ alle attività commerciali non si arresta. Dalla zona di viale Manzoni si passa al pieno centro storico. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi, l’altra notte, è stato un negozio etnico di corso Fanti: medesimo il modus operandi, la spaccata della vetrata con un mattone e la razzia del registratore di cassa. "E’ l’ottava spaccata in poco più di una settimana, siamo preoccupati, il senso di insicurezza tra gli operatori economici è diffuso in tutta la città – dicono Lapam, Confesercenti, Confcommercio e Cna –. Attendiamo con ansia l’incontro di martedì tra le nostre associazioni di categoria e il sindaco Bellelli perché servono in fretta più forze dell’ordine da tempo sotto organico. Chiederemo di incrementare la dotazione del Fondo Sicurezza".

Da parte sua, il sindaco Alberto Bellelli ha affermato che "sul tema della sicurezza non intendiamo lasciare nulla d’intentato", ribadendo la necessità "di incrementare gli organici a disposizione di Polizia e Carabinieri e del passaggio di livello del Commissariato". Affermazioni che hanno sollevato la reazione di Annalisa Arletti, Capogruppo di Fratelli d’Italia: "Sulla sicurezza il sindaco ha evidenti responsabilità – afferma la consigliera –. Il Partito Democratico che amministra la città è stato incapace di leggere i cambiamenti che stanno avvenendo nelle nostre società e di prendere delle misure anche forti se necessario. Nascondere la polvere sotto il tappeto, tacciando fatti gravissimi come sole ‘percezioni’, ha portato a questi risultati. Il sindaco in primis può e deve prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Oltre alle spaccate, clima di paura si è diffuso anche all’altro estremo del centro storico, a ridosso di piazzetta Garibaldi, sotto al portico di via San Francesco. Ieri mattina infatti, alcuni commercianti al loro arrivo hanno subito notato la presenza di molteplici tracce di sangue che dalla piazza proseguivano fino a metà di via San Francesco, rinvenute sia sulla strada che sui muri, in più punti, oltre che sul distributore di sigarette del tabaccaio. In mattinata sono andati sul posto gli agenti della Polizia locale e poi il personale di Aimag è stato mandato a ripulire strada e muri. Qualche residente afferma di avere sentito "confusione" nella notte con l’arrivo dell’ambulanza e l’Ausl conferma che verso l’1.30 di notte sono state portate due persone in pronto soccorso (non sono gravi). "La presenza del cantiere di corso Roma non aiuta – dice un commerciante – creando zone buie che favoriscono frequentazioni non sempre limpide".

Maria Silvia Cabri