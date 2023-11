Ladri scatenati: un colpo al mese: "Piazza Roma, il mio locale assediato"

"Posso permettermi di dire che sono disperato: ho raggiunto il triste primato del decimo tentato furto in soli undici mesi e tutto all’ombra dell’Accademia, quindi pieno centro storico. Ho chiesto aiuto a tutti, amministrazione in primis ma la situazione sta degenerando". Sconforto, amarezza, rabbia. Sono solo alcune delle ‘emozioni’ trapelate ieri dalle parole di Gian Marco Goldoni, titolare del noto locale ‘In Vino Veritas’ che, una volta al mese almeno viene preso di mira dai malviventi. "Questa volta non sono riusciti ad entrare perché per fortuna abito vicino al mio locale e sono arrivato in pochi minuti, facendo così scappare tre ragazzini – spiega Goldoni – Sono stati visti fuggire a bordo di monopattini ma per la quarta volta mi è stata sfondata una finestra, situata nella zona del magazzino e che mi costa tutte le volte circa 400 euro". Il tentato colpo risale alle 5 di ieri mattina. "Un ragazzo in via Taglio, appena mi ha visto, li ha avvisati del mio arrivo – spiega il titolare – Hanno rotto il vasistas ma almeno non hanno rubato niente questa volta. Credo che non presenterò neppure denuncia, per evitare di perdere tempo. Hanno già le mie denunce e segnalazioni, dove chiedo di essere protetto – ribadisce il giovane titolare del locale – ma nonostante tutto ormai, con un ottima routine vengo aggredito, derubato e rapinato quasi unadue volte al mese. Siamo in piazza Roma. Non posso credere che io debba subire, pagare e tacere. Non posso credere che tutte le volte che comunico la situazione che sto vivendo io venga punito con multe assurde – sottolinea ancora Goldoni – come quella presa perché la mia lavagna del menu impediva alle persone di sedere sulla panchina o per gli orari non esposti in vetrina. Ho chiesto aiuto al sindaco, agli assessori, alla municipale: non so più a chi rivolgermi. I miei genitori tutte le sere aspettano che io arrivi a casa prima di dormire. Sono stanco, esasperato, abbandonato e punito". Il locale di Goldoni era stato preso di mira più volte dai malviventi sin dalla sua apertura in piazza Roma, lo scorso anno. Le indagini della polizia di Stato erano scattate immediatamente e proseguono per identificare gli autori dei continui colpi ai danni dell’esercente che, appunto, non nega di essere oltre che esasperato, rassegnato dinanzi all’escalation di criminalità che si respira in città.