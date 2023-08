Ladro al ristorante ’Le Macine’ di Mirandola: lo chef lo insegue e sventa il furto

Mirandola (Modena), 1 agosto 2023 – Il cuoco del locale Le Macine ha sventato il furto inseguendo il ladro. Nottata movimentata, tra domenica e lunedì, in Pablo Picasso a Mirandola dove un malvivente si è introdotto nel rinomato ristorante e pizzeria.

Nonostante il caldo afoso indossava un piumino invernale smanicato, probabilmente scelto per utilizzarne il cappuccio e nascondere il volto. "Erano circa le 2,40 quando l’allarme, collegato con la centrale operativa della vigilanza e il mio cellulare, ha iniziato a squillare. Io e mio padre Antonio – racconta il titolare Alessandro La Monica – gestiamo il ristorante dal 1994 ma, non abitando nei paraggi del locale, abbiamo connesso l’allarme audio e video, per maggiore sicurezza, con il cellulare di Fabio, il nostro chef, residente qui, a poca distanza, in via Picasso. E’ stato lui, prontamente intervenuto, a mettere in fuga il ladro".

"Stavo dormendo – ricorda lo chef Fabio Sgarbi – quando il mio telefonino ha segnalato l’intrusione registrando le immagini del ladro all’opera intento a sfondare la porta. Sono arrivato di corsa e giunto sul retro mi sono imbattuto nel ladro che alla mia vista s’è dato alla precipitosa fuga in direzione di via Circonvallazione. L’agilità e la velocità della corsa mi hanno fatto capire che si trattava di un individuo di giovane età. Nonostante tutto, istintivamente, l’ho rincorso finchè ho potuto. Proprio in quel momento è sopraggiunta anche la pattuglia dei vigilantes de La Patria che ha avvistato il ladro in fuga. Insieme al poliziotto privato abbiamo proseguito l’inseguimento che si è protratto fino a alla pizzeria Maggiolino all’intersezione con via Silvio Pellico. Purtroppo il fuggiasco, a tutta velocità, è riuscito a far perdere le sue tracce imboccando più avanti la via Cavour. Lavoro da oltre ventiquattro anni nel medesimo ristorante e ricordo altri furti. L’ultimo è successo circa sei mesi fa con analoghe modalità di quest’ultimo. In quella circostanza però il ladro solitario riuscì a impossessarsi del registratore di cassa con il contante. In seguito, informata dalla vigilanza è arrivata sul posto anche la pattuglia dei carabinieri di San Felice".

I carabinieri hanno perlustrato la zona, coadiuvati dai vigilantes, in cerca del fuggitivo. Utili ad individuarlo, oltre ai video del locale e delle abitazioni private forniti, assieme alla denuncia presentata ai carabinieri di Mirandola, potrebbero risultare le immagini delle videocamere pubbliche gestite dalla polizia municipale.