Ladro in chiesa, il don:: "Perdonato se si fa aiutare"

"Ti perdono se ti impegni a seguire un percorso di disintossicazione e ad agire, d’ora in poi, nella legalità. In tal caso rimetterò la querela". E’ questa la parola di don Marcin, reggente la parrocchia della chiesa Beata Vergine Immacolata di Lourdes, a Pozza di Maranello, nei confronti di un giovane ladro che, in passato, ha svuotato le casse della chiesa.

Il don, infatti, davanti al giudice ha promesso di perdonarlo a fronte di un concreto ‘ravvedimento’ da parte del giovane, un ragazzo di 30 anni di Sassuolo. Ieri gli avvocati del giovane imputato, Lorenzo Bergami e Federica Cirilli hanno chiesto un rinvio dell’udienza al fine di individuare una comunità – in accordo col Sert – a doppio binario. Ovvero un centro che permetta al giovane di disintossicarsi dalla droga ma anche di essere seguito a livello psicologico.

Il giovane, una volta sorpreso a rubare, si era giustificato affermando di aver scelto di colpire in un luogo sacro poiché, in quel modo, ‘non avrebbe fatto male a nessuno’ o spaventato nessuno, agendo ovviamente all’infuori degli orari delle celebrazioni. I furti risalgono a maggio scorso. Il 30enne, secondo le accuse, dopo essere entrato in chiesa, servendosi di un metro a nastro con biadesivo in punta, e avvalendosi di una piccola torcia, aveva rubato dalla cassetta delle offerte meno di dieci euro. In un altro episodio, avvenuto due giorni prima, invece, il giovane – sempre con le stesse modalità – aveva sottratto dalla cassetta delle offerte 45 centesimi.

Furti commessi dal 30enne al fine di procurarsi denaro per l’acquisto di dosi di sostanze stupefacenti. Ad arrestarlo erano stati i carabinieri dopo che il ragazzo era stato notato da un militare dell’Arma libero dal servizio e sorpreso proprio mentre metteva a segno il colpo.

L’imputato aveva tentato di fuggire ma era stato catturato poco distante. Ora il ragazzo avrà la possibilità di dimostrare la propria volontà nel ‘percorrere la giusta strada’, grazie alla comprensione e al supporto dimostrati dallo stesso don. Nel corso della prossima udienza è attesa quindi la sentenza: se sarà concessa la pena riparativa (in comunità), non finirà in carcere.

Valentina Reggiani