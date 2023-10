Ladro nascosto alla Rotonda. Scoperto a rubare di notte, si scaglia contro gli agenti

Alla chiusura del centro commerciale La Rotonda si è nascosto all’interno della struttura per rubare capi d’abbigliamento e alcolici, probabilmente pensando di farla franca. L’allarme, però, è scattato nel cuore della notte, poco prima delle due (quando il balordo ha iniziato a muoversi all’interno dell’edificio) e sul posto sono accorsi gli agenti della Volante insieme alla vigilanza. Il ladro è stato subito individuato: all’arrivo delle pattuglie era intento ad allontanarsi dal centro commerciale con un carrello carico di refurtiva. A quel punto i poliziotti lo hanno fermato ma il giovane malvivente, un 28enne, ha non solo minacciato gli agenti ma li ha pure aggrediti per guadagnarsi la fuga. Il ragazzo è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

L’episodio è accaduto la notte tra venerdì e sabato appunto all’interno dell’ipermercato la Rotonda. A quanto pare il malvivente è riuscito a restare, nascondendosi tra i corridoi, all’interno del centro commerciale nonostante la chiusura.

Una volta solo il 28enne ha iniziato quindi ad appropriarsi di diversi capi di abbigliamento e bottiglie di birra per un valore di circa quattromila euro. Giunti subito sul posto i poliziotti hanno sorpreso il giovane mentre tentava di fuggire dall’ipermercato spingendo ancora un carrello della spesa contenente i proventi del furto. Lo stesso, subito raggiunto e fermato, ha quindi iniziato a minacciare gli agenti mostrandosi aggressivo. Con non poca difficoltà gli operatori sono riusciti a bloccarlo, trovandogli addosso anche un cutter, subito sequestrato.

Il 28enne è stato poi accompagnato in questura e, nel tragitto, ha colpito con calci e testate i vetri posteriori dell’auto di servizio, danneggiandoli. Una volta identificato, è emerso come alle spalle il 28enne avesse parecchi precedenti sempre per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo ha opposto resistenza anche mentre veniva condotto nelle celle di sicurezza, colpendo a testate le sbarre di ferro tanto che si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Ieri mattina alla fine il giovane ladro è stato condotto davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 28enne i domiciliari. La refurtiva è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario.

v.r.