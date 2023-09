Ladro rincorso dai passanti li minaccia con un coltello: il 21enne finisce in manette

Aveva appoggiato per un istante a terra la borsetta. Subito dopo, come un fulmine è passato un giovane che gliela ha sottratta. Alcuni passanti, notata la scena, hanno cercato di fermare il rapinatore che, in tutta risposta, li ha minacciati brandendo un coltello. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto e hanno arrestato il ragazzo, 21 anni, con le accuse di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto mercoledì sera in via Nazario Sauro, centro storico. La giovane aveva appoggiato la borsetta sul marciapiede quando è passato il ragazzo che, con mossa fulminea, se ne è appropriato. I cittadini che hanno assistito alla scena hanno avvisato la centrale operativa e, nel frattempo, hanno rincorso il malvivente. Il rapinatore, però, ha minacciato i passanti che tentavano di fermarlo con un coltello. Non solo: il giovane ha opposto violenta resistenza ai militari che sono riusciti comunque a bloccarlo e ad arrestarlo.

Manette ai polsi anche per un 50enne che mercoledì ha minacciato con una pistola il titolare di un’azienda, che lo aveva scoperto mentre tentava di rubare un motociclo parcheggiato nell’area. L’episodio è accaduto nella zona industriale a nord della città. All’arrivo dei militari l’uomo, che si era dileguato in gran fretta, è stato individuato e rintracciato nella sua abitazione, dove carabinieri hanno trovato due armi "a salve" modificate e prive di tappo rosso ed una Katana giapponese con punta acuminata. Le armi sono state sequestrate.

v. r.