Ladro scatenato a Quarantoli. Furti a raffica nelle villette

Ladro solitario in azione l’altra notte a Quarantoli: visitate tre abitazioni in via Cristo e via Valli. Il raid notturno del malvivente è iniziato quando, poco dopo la mezzanotte, ha tentato di entrare in una villetta in via Cristo. "Le telecamere lo hanno inquadrato – ricorda Riccardo Ferraresi – mentre tenta di manomettere senza riuscirci la porta del garage. Io mi trovavo in casa e ho sentito i rumori dello scasso senza dare peso ai colpi. Probabilmente le luci accese e la tv in funzione lo ha fatto desistere". La stessa notte il ladro è entrato in azione a poche centinaia di metri in via Valli. "Erano circa le 4,30 quando – rammenta il 75enne E. G. – ho avvertito il motore della mia Volvo, parcheggiata sotto casa mettersi in moto. Sono uscito nel cortile e l’auto non c’era più. Il malvivente era entrato in casa mentre dormivamo e ha silenziosamente messo tutto a soqquadro impadronendosi della borsetta di mia moglie con 300 euro e le chiavi della mia Volvo V50. La vettura l’abbiamo ritrovata il giorno dopo in via Falconiera". Poco distante alle 5, nella medesima via, il ladro solitario che imbracciava un lungo piede di porco è stato immortalato dalle videocamere dell’azienda agricola di Davide e Michele Giovannelli. "Ha tentato di aprire la porta blindata di casa senza riuscirci. Prima d’andarsene ha sfondato, con lo strumento da scasso, il finestrino della mia Giulietta impossessandosi del giubbotto lasciato all’interno, indumento ritrovato in mattinata sul prato poco distante". Flavio Viani