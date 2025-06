Ladro seriale in manette. Aveva depredato bar, pizzerie e pasticcerie

Ha infranto vetrate e svaligiato bar, pasticcerie e ristoranti mettendo a segno numerosi colpi nel giro di soli quattro mesi. Non solo: secondo le accuse avrebbe anche aggredito e spintonato i proprietari di un’abitazione dopo che gli stessi lo avevano sorpreso a rubare dentro casa. Il ladro seriale, che avrebbe messo a segno svariati colpi in città, è stato arrestato lunedì dagli agenti della squadra mobile di Modena, diretta da Mario Paternoster che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura. In carcere è finito un 47enne campano di fatto senza fissa dimora. L’uomo è gravemente indiziato di una pluralità di reati contro il patrimonio commessi a Modena tra febbraio e giugno.

In base a quanto accertato dai poliziotti il 19 marzo l’indagato, insieme ad un complice, dopo essersi introdotto all’interno del bar Arcadia, una volta mandata in frantumi la vetrata, ha rubato una scatola contenente svariate monete. Il 27 aprile, invece, sarebbe riuscito ad introdursi in una pizzeria, la Berberè per poi mettere le mani su oltre 2mila e 300 euro in contanti e dispositivi elettronici racchiusi in una cassaforte a muro, forzata dal presunto ladro seriale. A distanza di neppure un mese, invece, il 17 maggio secondo le indagini il 47enne si sarebbe introdotto in una pasticceria del centro storico, in Canal Chiaro e sempre insieme ad un complice avrebbe asportato due bottiglie di alcolici. Il 29 maggio il 47enne avrebbe quindi preso di mira il bar Pasticceria Remondini, impossessandosi del cassetto del registratore di cassa, al cui interno erano custoditi duecento euro e telefoni cellulari. Il 4 giugno – in base a quanto ricostruito dalla mobile – l’indagato aveva invece ripulito un’auto parcheggiata in via Caduti in Guerra fino poi ad arrivare all’intrusione, il 9 maggio nell’abitazione di due coniugi.

Il 47enne risponde anche di rapina impropria aggravata avendoli appunto aggrediti nel tentativo di guadagnarsi la fuga, dopo aver ripulito l’immobile. Il 7 giugno l’uomo era già finito in carcere su aggravamento della misura chiesto dalla procura.

Intanto, ieri pomeriggio, in via Emilia Ovest nei pressi del Grandemilia una donna è stata rapinata della borsa. Ha tentato di aggrapparsi al veicolo dei malviventi in fuga facendosi trascinare per alcuni metri. Ha riportato escoriazioni ed è stata soccorsa dai sanitari.