’Lady day’, eventi contro la violenza Raccolta fondi per le donne vittime

Sabato prossimo, i comuni di Vignola e Marano dedicheranno un’intera giornata, già ribattezzata "Lady Day", alla sensibilizzazione sul problema della violenza verso le donne, con due appuntamenti dedicati. Alle 11, infatti, nella sala consigliare di Vignola, è in programma un incontro aperto a tutti dal titolo "La violenza non è un destino". Il gran galà, invece, è previsto al Teatro di Kia di Marano, già a partire dalle 19. Da quell’ora, infatti, funzionerà lo stand gastronomico a base di specialità locali per accogliere gli ospiti, mentre alle 21, presentate da Jessica Testa, si esibiranno in concerto Veronica Marchi e Niconote (al secolo Nicoletta Magalotti), per una serata di beneficenza, cultura e sensibilizzazione. Parte del ricavato della serata (il costo del biglietto per assistere al concerto è di 20 euro, prevendita alla libreria Castello di Carta di Vignola), infatti, sarà devoluto alla creazione di "borse lavoro", ovvero fondi destinati alle donne vittime di violenza che cercano di reinserirsi nel mercato del lavoro. A presentare l’iniziativa, ieri mattina, sono stati la vicesindaca di Vignola, Anna Paragliola, il sindaco di Marano, Giovanni Galli, Enzo Onorato di Lilium Produzioni (ideatore del progetto ’Lady Day’), la giornalista e musicista Jessica Testa, Antonella Bussoli e Giovanni Sabattini del Circolo Ribalta (questo circolo, infatti, sostiene l’iniziativa di Lilium Produzioni). Paragliola, nell’occasione, ha anche diffuso alcuni numeri. Al centro antiviolenza di Vignola e Pavullo (la gestione è congiunta, da parte dell’associazione Casa delle Donne), al 31 ottobre 2022 erano 89 le donne che hanno chiesto aiuto, di cui 57 straniere e 63 del comprensorio dell’Unione Terre di Castelli. Nel 2021, erano state 87. "Stiamo parlando – ha detto Paragliola – di donne con età media di 38 – 39 anni, spesso con minori. In questi centri si aiutano le donne a uscire dalla situazione di violenza".

m.ped.