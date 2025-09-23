L’aeroporto Paolucci apre ai passeggeri. Navette del cielo per Roma e Malpensa

L’aeroporto Paolucci sarà aperto al traffico passeggeri e per Pavullo si prospetta un futuro di ulteriore sviluppo con ricadute positive in gran parte del nostro Appennino.

Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroclub Pavullo, è certo che questa struttura aeroportuale avrà un valore molto importante per l’Emilia Romagna, ma soprattutto per le province di Modena, Bologna e Reggio Emilia.

Presidente, in che cosa consiste questa novità per l’aeroporto?

"É il modello di sviluppo per 19 aeroporti con la denominazione di aeroporti territoriali, che diventeranno 23 entro la fine dell’anno. Per alcuni aspetti avranno una funzione simile a quella odierna, ma si aprirà a uno nuovo scenario che è quello della connettività territoriale, che significa connettività tra scali territoriali, come ad esempio Pavullo – Roma Urbe, o con grandi app, fra le quali, per Pavullo, è prefigurata una navetta continua tutto il giorno con Malpensa, che io chiamo ‘Metropolitane dell’aria’".

L’utenza da dove deriva?

"É un’utenza che si rivolge ai comparti industriali. Modena ha sette distretti. L’Emilia Romagna dispone di una grande mobilità adatta al suo sistema, ma non esaustiva e a causa di questa non completezza occorre andare a Milano-Malpensa o a Roma-Fiumicino, con costi non indifferenti e di tempo. Quindi pensare che un vettore sia in condizione di fare questa tratta in modo continuo, significa togliere al sistema imprese costi per trasporto su terra e tempo. In pochissimo tempo connettere Malpensa significa portare un valore al territorio e una spinta economica nuova in quest’area".

Che tipologie di aerei potranno aperare a Pavullo?

"Aerei da 9 a 19 posti che si muoveranno su tratte definite e, nel caso di Pavullo, non sempre sarà un vettore mono-tratta o più vettori mono-tratta. Mono-tratta significa che un vettore nascerà per fare Pavullo-Malpensa andata e ritorno per tutta la sua vita in una tratta come fosse una rotaia".

Occorrerà allungare la pista, c’è la possibilità?

"Sì. É un passo che è già stato sollecitato al Comune. Enac ha già destinato a Pavullo tutte le risorse necessarie per finanziare l’opera e il Comune deve portare avanti l’acquisizione dei terreni. Si tratta di disegnare il futuro del Paese da questi 23 aeroporti. Non si può pensare di continuare a svilupparsi solo su strada perché è difficile costruire tanta viabilità nuova. Invece si può iniziare a pensare di dare un contributo a un certo tipo di turismo e di imprenditoria attraverso questa mobilità e sfruttate le ‘autostrade’ di collegamento tra aeroporti che si creeranno nell’aria".

Questa nuova prospettiva di aeroporto si sposerà con la presenza al Paolucci della base di elisoccorso del 118?

"Non creerà alcun problema. Quella del 118 è un’attività aerea integrata. Anzi più l’aeroporto è attivo, più è presidiato e migliori sono i servizi verso tutti gli utenti aeroportuali".

Walter Bellisi