L’afa non spaventa i turisti "Ma ci rifugiamo nei musei con l’aria condizionata"

Ci sono due signore che su una panchina in piazza Grande muovono il ventaglio a più non posso per mandarsi sul viso un po’ di aria fresca nel giorno in cui Caronte ha fatto sentire non poco i suoi effetti. Pomeriggio di ieri, intorno alle 15, colonnina del termometro alle stelle e umidità ancora più su: i modenesi, non solo giovani e i turisti decidono in ogni caso di affrontare le temperature da bollino rosso per incontrare gli amici, per lavorare o appunto per visitare il sito Unesco.

Certo, negli stessi momenti in piazza XX settembre non c’era un’anima viva - davvero impossibile resistere - e va appunto un po’ meglio sotto i portici che circondano l’area sulla quale affacciato cattedrale e Ghirlandina. Molti i tavolini occupati del Caffè Concerto, qualcuno sulle panchine vicine al portico dell’Unicredit e gli altri in giro a camminare e sudare. Basta affacciarsi a due passi da qui, in via Lanfranco, per incontrare molti turisti pronti ad entrare nella Torre o appena usciti dal Duomo. Molti di essi, per riprendere fiato e bere una bottiglietta d’acqua, si siedono proprio nella parte esterna del monumento di fronte al giardinetto dei musei del duomo. Qua ci sono Roberto Limonta e la figlia Clarissa, in visita appunto, provenienti da Milano: "E’ una giornata caldissima - dice il signor Roberto - ma non che stamattina alla partenza dalla nostra città ci fosse fresco eh? La giornata di visita di oggi è un regalo per il mio compleanno e siamo qua a vedere la città per la prima volta. Abbiamo fatto il giro dei monumenti e soprattutto dei musei, del resto con questa calura e umidità questi ultimi hanno il valore aggiunto dell’aria condizionata". Scherza, ma non troppo Roberto, "insomma saltiamo da un museo all’altro e nelle pause beviamo molto come viene prescritto".

Clarissa Limonta spiega la scelta di Modena: "Io sono laureata in storia dell’arte e certamente fossimo andati in montagna avremmo avuto un po’ più di fresco. Ma dando l’esame di storia dell’arte medievale volevo proprio vedere il vostro famosissimo duomo che effettivamente è bellissimo. Pur con questo caldo debbo dire che Modena è molto bella: come diceva mio padre siamo stati alla Galleria Estense, alla mostra sugli ex-voto etruschi al Museo Civico, a vedere i libri degli Estensi alla biblioteca, insomma una gita estiva molto interessante". Passano i minuti e la calura estiva non dà tregua anche perché in pieno centro storico il verde sotto cui ripararsi è naturalmente poco se non si va in direzione dei Giardini ducali. I turisti, però, paiono quasi indifferenti alla calura: certo, li vedi spesso aprire lo zaino e bere dalle bottigliette, ma poi la curiosità per una pietra antica, per un angolo della città prende il sopravvento. Caldo infernale o no.

Stefano Luppi