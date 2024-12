L’Agenda 2030 diventa musica

Sedici giovani compositori, fra i migliori talenti italiani di oggi, a confronto con un tema fra i più ‘caldi’, l’ambiente, le sfide del cambiamento climatico, la sostenibilità. È il focus del progetto ’Playlist 2030’ lanciato dall’Ensemble Forma Libera, gruppo nato a Modena e dedito alla sperimentazione e alla musica del presente: a ogni musicista è stata commissionata la scrittura di un brano ispirato a uno dei temi dell’Agenda 2030, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi aderenti all’Onu. E la nascita della nuova opera è stata accompagnata e rafforzata dai videomessaggi di alcuni testimonial speciali, fra cui lo scrittore e youtuber Roberto Mercadini, l’astrofisico Luca Perri o il climatologo Luca Mercalli. Stasera alle 20.30 al Teatro Tempio, l’ensemble (con Giulia Zaniboni, Andrea Vecchiato, Cosimo Linoci, Salvatore Castellano, Francesco Ottonello, Anna Freschi, Luca Benatti e la direzione di Carlo Emilio Tortarolo, foto) presenterà un’anteprima di questo progetto sostenuto dall’avviso pubblico Youz Officina della Regione Emilia Romagna e diventerà presto una produzione audio e video. Verranno proposti (in prima esecuzione) cinque dei brani di questa ’Playlist 2030’. ’Molti son que’ che lodan povertade’, ispirato a una poesia attribuita a Giotto, di Edoardo Dadone, ’I manoscritti non bruciano’ per flauto solo di Maria Vincenza Cabizza, ’La via dell’acqua’ di Elvira Muratore, ’Songs for the end’ per voce sola di Francesco Leineri, e ’Tema 16’ di Daniela Fantechi.

