L’aggressione all’ospedale. Dovranno andare a processo i quattro vigili accusati di tortura

Secondo chi era presente quella notte, ovvero gli operatori sanitari gli imputati ‘riservarono’ al paziente un trattamento inumano, provocandogli acute sofferenze fisiche. Sono stati rinviati ieri a giudizio i quattro membri della Polizia Locale di Sassuolo, due agenti e due assistenti, indagati dalla Procura di Modena per il reato di tortura a seguito di una presunta aggressione ai danni un 40enne marocchino, residente nel reggiano e ricoverato al Pronto Soccorso di Sassuolo. I fatti risalgono alla sera del 15 ottobre di due anni fa, quando l’uomo, di origine marocchina, era stato soccorso dalla Croce Rossa in via Regina Pacis a Sassuolo e trasferito in ospedale. L’uomo, un 41enne di Viano era stato trovato a terra in stato confusionale, con accanto il motorino e il casco ancora addosso. I sanitari – vista la situazione poco chiara e delicata – avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma, secondo la Procura, l’intervento dei quattro agenti della Polizia Locale di Sassuolo non era stato richiesto da nessun operatore sanitario in servizio al Pronto Soccorso, essendosi gli stessi presentati di loro iniziativa presso la struttura ospedaliera. Fatto sta che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri a seguito della denuncia presentata dal Direttore Generale dell’Ospedale dí Sassuolo, su segnalazione inoltrata dal primario responsabile del Pronto Soccorso, i quattro avrebbero aggredito il paziente, che era adagiato su una barella, in stato confusionale e in condizioni quindi di minorata difesa, a causa di una crisi ipoglicemica, incastrando le braccia dell’uomo nelle sponde laterali della barella. Con i loro comportamenti – secondo la pubblica accusa, nella persona della dottoressa Lucia De Santis - determinarono "un trattamento inumano e degradante per la dignità" della presunta vittima. Ieri il giudice Malvasi li ha rinviati a giudizio per tortura. (Per due di loro l’accusa è anche di falso ideologico per aver redatto una relazione di servizio falsa). Gli avvocati difensori Tassi, Canuri, Tarquini, Manes e Guazzarini avevano chiesto per i loro assistiti sentenza di non luogo a procedere.

La parte offesa si è costituita parte civile al processo. "Siamo contenti che il giudice abbia deciso per il rinvio a giudizio – afferma l’avvocato Caterina Arcuri, che rappresenta la presunta vittima, un operaio residente a Viano, nel reggiano – I fatti sono estremamente gravi, riportati da persone che rivestono un ruolo di pubblico ufficiale come medici e infermieri, disinteressati. La loro testimonianza ha una rilevanza importante – sottolinea l’avvocato Arcuri. Ci aspettiamo che la vicenda venga chiarita in dibattimento e che emerga come il signore abbia subito senza motivo un trattamento al limite del disumano". L’avvocato spiega poi come il 41enne si fosse reso conto dei lividi e fosse dolorante, ma come non ricordasse nulla di quanto accaduto. "Solo successivamente, quando gli è stato raccontato quando subito è precipitato in una profonda prostrazione - spiega. Si è messo a piangere nel leggere quello che gli è successo e chiede giustizia".

v. r.