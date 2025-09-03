Lago della Ninfa, operazione pulizia

Aperte le iscrizioni (obbligatorie) per una passeggiata ecologia per ripulire domenica la zona del lago della Ninfa sul Cimone, dopo il grande afflusso turistico estivo. Si tratta di una iniziativa del Gruppo Naturalistico Modenese odv (che si interessa di micologia, botanica e ambiente- www.grupponm.org ) con la collaborazione di Hera e col patrocinio non oneroso dell’Ente Parchi Emilia Centrale e del Comune di Sestola. Si tratta di una passeggiata ecologica nei boschi che circondano il lago della Ninfa ‘per ripulire la natura dall’inciviltà di chi non l’ha rispettata’. Domenica alle ore 9,00 ritrovo al parcheggio di fronte alla "Baita della Ninfa", registrazione dei partecipanti, consegna materiale e esenzione dal pagamento del parcheggio. Alle ore 12,00 termine delle operazioni di ripulitura, con foto di gruppo e conferimento sacchi raccolta. (In caso di pioggia si rimanderà ad altra data). Per partecipare è necessaria l’iscrizione, effettuabile (con nome e cognome dei partecipanti) all’indirizzo e-mail grupponmodenese@gmail.com. L’associazione fu fondata nel 1976. Da Statuto, il Gruppo ‘ha per scopo sia la promozione che la divulgazione e il rafforzamento del senso civico dei cittadini per quanto riguarda: la conoscenza e lo studio della natura, con particolare riguardo alla micologia e alla botanica; il rispetto e la difesa degli ambienti naturali; la prevenzione degli avvelenamenti da funghi e da piante spontanee.’ Il Lago della Ninfa di Sestola, di origine è tettonica, è meta di turisti non solo in estate e in inverno (qui si trova uno dei punti di partenza per gli impianti da sci del Monte Cimone) ma anche nelle restanti stagioni. In autunno è particolarmente consigliata una visita per ammirare i colori dei faggi, larici e abeti che creano un bellissimo effetto cromatico.

g. p.