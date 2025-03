Lago Santo, l’esercitazione. Immersioni sotto il ghiaccio, test per soccorsi ‘estremi’

Modena, 9 marzo 2025 – Weekend suggestivo al lago Santo Modenese, dove si è tenuto l’annuale stage di immersione sotto ghiaccio. “Abbiamo festeggiato il decennale delle immersioni al lago Santo – ha detto Enrico Maestrelli, responsabile nazionale del settore attività subacquea della UISP aps Sport per tutti di Roma – ritrovandoci per due giornate all’insegna dell’avventura, della tecnica subacquea e della convivialità, con la partecipazione dei gruppi sommozzatori della Protezione Civile”.

“Un’attività preziosa – Massimo ’Tex’ Bernardi del rifugio Vittoria che ha fatto da base – per essere pronti ad intervenire in condizioni proibitive anche sotto ghiaccio”. Tex, anch’egli pratico di immersioni per la Protezione Civile, ricorda che in questi anni il lago Santo ha ospitato spesso attività ed esercitazioni di questo tipo con sommozzatori sia di associazioni che dei Vigili del Fuoco di vari Comandi italiani da Bologna a Firenze a Livorno.

“Speriamo diventino un appuntamento fisso di inizio marzo. Si tratta di momenti importanti per addestrare personale atto ad intervenire in qualsiasi tipo di emergenza, anche nelle situazioni più estreme, per salvare escursionisti o effettuare recuperi in condizioni ostili”. Sub addestrati al lago Santo invernale hanno fatto parte dei tecnici per il recupero della nave Concordia. La superficie del lago in questi giorni è ancora ghiacciata con una lastra di circa 30-40 cm, sono state usate apposite motoseghe per ritagliare il punto di entrata.

Il responsabile nazionale Uisp attività subacque Enrico Maestrelli spiega che “le immersioni si sono svolte con autorespiratore ad aria o in apnea verticale e/o orizzontale, in totale sicurezza grazie a un sistema che permette ai subacquei di orientarsi sotto la superficie ghiacciata e ritrovare la via del ritorno. Sono state illustrate le procedure di sicurezza in caso di incidente e le modalità di ricerca. Erano presenti sommozzatori volontari della Protezione Civile per approfondire l’addestramento. E’ il 36° stage, il decimo al lago Santo”.

Al termine, pranzo ufficiale al Rifugio Vittoria con i saluti delle autorità UISP e la consegna degli attestati di partecipazione. Lo stage ha avuto il patrocinio del Gruppo Subacqueo Rosignano, dei rifugi Vittoria e Giovo, dei Parchi Emilia Centrale. Durante il periodo invernale un apposito regolamento comunale consente queste esercitazioni solo in casi eccezionali, di studio o appunto di esercitazioni di Protezione Civile. Il lago Santo è a quota 1.501 metri.