Lago Santo, piano di tutela contro le erbe infestanti

Una delle mete più gettonate del turismo appenninico è il lago Santo, in comune di Pievepelago, a 1501 metri d’altitudine. Negli ultimi anni lo specchio d’acqua (un chilometro e mezzo di diametro) è invaso dalla presenza sempre più massiccia (e sgradita alla vista) del millefoglio d’acqua comune (Myriophyllum spicatum). In questi giorni l’Ente Parchi Emilia Centrale ha fatto il punto della situazione: "La presenza del millefoglio nel lago Santo modenese – dicono i referenti dell’Ente Parchi – non è un caso isolato, in quanto è un fenomeno strettamente legato al cambiamento climatico. Le estati sempre più calde, con acque superficiali che superano i valori abituali, hanno favorito la crescita eccessiva di questa pianta acquatica". L’Ente Parchi già ad agosto 2023 aveva incaricato l’Università di Parma di avviare un importante monitoraggio. In autunno 2024 è partita un’azione sperimentale con barchini anfibi che hanno rimosso parte della pianta, e l’impiego di geo-stuoie per impedirne la ricrescita. Questa azione è stata fondamentale per impostare al meglio il progetto esecutivo e capire quale modalità di intervento restituisse maggiori risultati. Oggi – annunciano dal Parco – è in fase di approvazione il "Progetto di tutela di Habitat e specie presso il Lago Santo Modenese" che prevede la gestione e contenimento del millefoglio attraverso interventi mirati; il potenziamento degli habitat naturali nei siti contermini, per favorire la biodiversità; un quadro complessivo di monitoraggio scientifico e di gestione ecologica sostenibile. Una volta approvato, si procederà al primo affidamento per l’inizio degli interventi che prenderanno avvio nell’autunno 2025. Lungo le sponde del lago sono stati intanto posti cartelli informativi dal significativo titolo ‘Il lago Santo e il clima che cambia’ che spiegano la presenza sempre più invasiva dell’erba acquatica e suggeriscono comportamenti per evitarne ulteriore diffusione. La pianta ha ricoperto già più di metà della superficie; non risulta pericolosa per la fauna ittica ma danneggia la visualità del luogo. I cartelli realizzati hanno il patrocinio dei comuni di Pieve, Fiumalbo e Riolunato, e del limitrofo comune toscano di Barga e altri enti, dimostrando come il problema sia sentito il tutto l’Appennino. Sulle cause si ipotizza un processo naturale ad opera degli uccelli, ma non si esclude un involontario ingresso ad opera dell’uomo.

g.p.