Lago Santo Sky Race, nel tour dell’Appennino i trailers modenesi si mettono in mostra

Alla sua terza edizione Lago Santo Sky Race, quarta tappa e gran finale del Circuito Trail dei Parchi dell’Emilia (che riunisce le più spettacolari gare di trail running nei parchi dell’Appennino) può ben considerarsi un evento sportivo di primaria importanza. Sulle cime dell’alto Appennino (Romecchio, Omo, Giovo, Rondinaio, Nuda) sono starti tracciati due percorsi di 19 e 29 km., entrambi "skyrace" per i dislivelli rispettivamente di 1100 e 2000 metri; del resto, quando a tracciare ci si mette Francesco Montanari, il dislivello è assicurato. Ed ecco l’esito della gara, del tutto favorevole ai "trailers" gialloblu. Gara 19 km: 121 partecipanti, età media 45 anni; Vince Giulio Piana (Mud & Snow) da Fanano in 2h01’ su Marco Rocchi da Riolunato, staccato di 14’; terzo il toscano Enrico Manfredini dopo altri 5’. Il concorrente più giovane, Matteo Rossi, è quarto e precede la "prof" Isabella Morlini, prima donna, che chiude in 2h32’. Ad appena un minuto la frassinorese Manuela Marcolini, più staccata la terza donna, Maddalena Pradelli. Gara 29 km: 174 partecipanti, età media 42 anni. Incredibile in questo tipo di corsa, i primi due classificati M/F sono arrivati appaiati. La vittoria maschile è stata attribuita al fotofinish a Christian Modena (Mud & Snow) in 3h08’49, stesso tempo del secondo, Luca Carrara. Terzo, ad 1’25", è Marco Ghelfi. In campo femminile DInahlee Calzolari (ancora Mud & Snow) chiude prima in 3h51’06", riuscendo a staccare di soli 4" Marina Cugnetto. Terza a 16’ Giulia Botti. Gli oltre 300 atleti intervenuti hanno trovato percorsi stupendi ed un’organizzazione professionale e certosina a cura del team Mud & Snow di Marano, veri professionisti della corsa su sentieri in tutta Italia. E’ stato organizzato anche un mini trail per i giovanissimi. Tutto è stato possibile anche grazie alla collaborazione dell’Ente Parchi Emilia Centrale che con questa iniziative promuove il turismo più adeguato all’area dell’Alto Appennino; una mano l’ha data ai concorrenti (non a chi nei giorni prima ha lavorato sul percorso) anche il meteo, finalmente buono.

Giuliano Macchitelli