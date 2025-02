L’agricoltura non ha età: "Tanti giovani in campo. Sono custodi del territorio"

Coldiretti, solida associazione al fianco degli agricoltori e in campo per la difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, è sponsor dell’iniziativa ’Cronisti in classe’ de ’Il Resto del Carlino’.

Del ruolo dell’associazione e del rapporto con le future generazioni, ne abbiamo parlato con il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni.

Zanni, quali sono le pratiche virtuose che dobbiamo trasmettere ai giovani per la tutela dell’ambiente?

"Credo che non si tratti tanto di fare decaloghi per imporre comportamenti forzati: se siamo consapevoli che l’ambiente in cui viviamo non è una nostra proprietà allora diventa semplice e naturale non consumare inutilmente l’acqua, stare attenti alla provenienza di quello che si mangia, non sprecare il cibo, usare la bicicletta qualche volta in più, solo per fare qualche esempio. Per questo Coldiretti è impegnata a promuovere nelle scuole italiane il progetto Educazione alla Campagna Amica".

Quanto è importante una alimentazione sana con prodotti a km0?

"E’ fondamentale per la salute delle persone e per il territorio. Mangiare a km0 significa nutrirsi soprattutto di prodotti di stagione quindi più freschi e ricchi di nutrienti perché non hanno subito lunghi periodi di conservazione. Ma significa anche valorizzare e sostenere le realtà produttive locali, riducendo così i troppi passaggi intermedi dietro i quali più elevato è il rischio di frodi e sofisticazioni".

Quanti sono i giovani agricoltori (under 30)?

"A Modena sono circa 300 le imprese agricole condotte da giovani. L’interesse per la terra c’è, non solo da parte dei giovani che si inseriscono nell’azienda di famiglia ma anche da parte di giovani che con l’agricoltura non hanno mai avuto nulla a che fare. Le imprese giovani stanno rivoluzionando il mestiere dell’agricoltore impegnandosi in attività multifunzionali che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, l’agribenessere e la cura del paesaggio. Come Coldiretti abbiamo istituito un premio annuale (l’Oscar Green) per premiare proprio le aziende giovani innovative. Trasmettere l’amore per la terra è fondamentale: è necessario per continuare a produrre vero cibo (non quello sintetico!) e anche per vincere quella tendenza alla virtualizzazione che purtroppo sta colpendo molti giovani. Vivere e lavorare in campagna significa saper aspettare i tempi della natura, sporcarsi le mani, fare fatica fisica ma anche godere di frutti concreti, di odori e sapori reali. Ci aiuta a rimanere agganciati alla realtà".

Quali sono i valori che Coldiretti riconosce nel progetto ’Cronisti in classe’?

"Tutto quello che stimola gli alunni al ragionamento e al lavoro critico merita di essere sostenuto e ’Cronisti in classe’ è ormai un punto di riferimento in questo senso. Per noi diventa l’occasione per far conoscere ai più giovani tutto il bello e il buono dell’agricoltura".

Futuro sostenibile, come?

"Il futuro sarà sostenibile se sapremo coniugare il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità economica delle imprese agricole. Se non c’è reddito, le aziende non sopravvivono e non ci sono più agricoltori, veri custodi del territorio".