L’agroalimentare guarda al futuro: "Vincere le sfide della sostenibilità"

Un settore agricolo in continuo cambiamento, sempre più digitale e al centro delle sfide globali sulla sostenibilità. È questo il quadro emerso dalla partecipatissima tavola rotonda della quinta tappa di Agrofutura, l’evento organizzato alla Biblioteca Delfini da QN – Il Resto del Carlino – La Nazione, in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, il patrocinio del Comune di Modena nonché il sostegno del main partner Bper Banca, e dei partner Amadori, Montana, Orogel e Selenella (oltre a green design O2 Farm), per fare il punto e riflettere sul futuro del settore agroalimentare.

Dopo i saluti del sindaco Massimo Mezzetti e del vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, a prendere parte al talk di ieri pomeriggio – moderato da Valeria Selmi, vice capo cronista della redazione modenese del Carlino – Marco Lazzari responsabile Agri Banking di Bper Banca, Matteo Conti direttore centrale marketing strategico del Gruppo Amadori, Giovanni Sorlini responsabile qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile di Inalca, Giuseppe Pulina professore ordinario dell’Università di Sassari e presidente dell’associazione Carni Sostenibili.

Lazzari ha posto l’accento sul ruolo decisivo delle nuove generazioni: "Dare spazio ai giovani imprenditori significa garantire un futuro all’agricoltura. I finanziamenti ci sono (ogni mese Bper eroga 100 milioni alla filiera agroalimentare), ma ciò che serve è soprattutto una prospettiva di reddito stabile nel tempo".

Centrale anche il tema dell’imprenditoria femminile: "Oggi un’azienda agricola su tre è guidata da donne. Non si tratta di una nicchia: il pragmatismo e la capacità decisionale rapida delle donne sono risorse fondamentali". Dal mondo Amadori, Conti ha sottolineato l’impegno per coniugare competitività e sostenibilità: "La nostra bussola è l’innovazione. Per questo abbiamo inserito la sostenibilità e i criteri ESG all’interno della funzione marketing, così da guidare i piani industriali nella riduzione dell’impatto ambientale".

Conti ha però lanciato anche un avvertimento per le istituzioni: "La nostra filiera, basata su standard rigorosi, deve essere salvaguardata. Accordi come il Mercosur rischiano di aprire le porte a carni prodotte con regole meno stringenti: sarebbe un danno enorme per l’Europa, che oggi è autosufficiente sulle carni bianche e competitiva proprio perché attenta alla sostenibilità".

Per Sorlini (Inalca) la sfida principale è quella della digitalizzazione e dell’aggregazione: "Non è un problema di grandi o piccole aziende, ma di costruire un ecosistema in cui ciascuno sia funzionale all’altro. Solo così si può garantire redditività costante". In quest’ottica Inalca ha avviato "una piattaforma digitale per mettere gli allevatori in condizione di condividere dati e informazioni, migliorando l’efficienza".

Fondamentale, ha spiegato, è sostenere i produttori nell’uso degli strumenti di programmazione nazionale, dai contratti di filiera al Pnrr. Infine, Pulina ha posto il tema dell’equità e dell’accesso al cibo: "L’eccellenza è importante e l’export lo dimostra, ma non possiamo dimenticare la povertà alimentare. In Italia 200mila bambini non riescono a consumare un pasto proteico ogni due giorni, il 9% delle famiglie vive in povertà energetica (cioè fatica a pagare le bollette) e oltre 5 milioni di cittadini sono costretti a ripiegare su alimenti iper-processati che favoriscono patologie. Puntare sull’eccellenza va bene, ma dobbiamo vigilare sul rischio crescente di povertà alimentare ed energetica".

Una fotografia chiara: agricoltura e zootecnia hanno già imboccato la strada dell’innovazione e della sostenibilità, ma la sfida non riguarda solo l’efficienza produttiva. È in gioco la capacità di garantire reddito agli agricoltori e accesso al cibo a tutte le fasce della popolazione.

r.m.