L’Albatro presenta ’Quel che resta’. Il mondo è rimasto senza parole

"In un tempo non definito, ci fu detto che dovevamo abbandonare le parole e i ricordi contenuti in esse": inizia così ‘Quel che resta’, lo spettacolo del Gruppo l’Albatro – aperto a utenti dei servizi di salute mentale e altri partecipanti interessati a fare un percorso di inclusione attraverso il teatro –, in scena domani sera alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello. Sul palco si racconta di un tempo in cui gli esseri umani possedevano la ‘parola’. Traghettatrice di sogni, sensazioni, sentimenti, emozioni. Ma anche di paura, guerra, crudeltà. L’umanità era arrivata ad un punto tale di ingiustizia nel mondo, di atrocità, di violenze che era necessario trovare un rimedio. Per questo venne deciso di bandire ogni tipo di parola. Non sarebbe stato più possibile utilizzarle, scritte o orali che fossero. La parola non doveva più esistere. E, con essa, si sarebbe spento ogni concetto a lei associato. Agli esseri umani fu concesso un tempo di trenta giorni per prendere congedo dalle parole, trenta giorni per dire, dirsi e ascoltare le ultime. Al termine del trentesimo giorno, la stessa magia che le parole utilizzavano da millenni per innescare reazioni sarebbe servita per disattivarle. Era noto a tutti che quindi, dopo quel tempo, nessuno avrebbe più potuto utilizzarle. In quei giorni un gruppo di persone decise di non arrendersi. Individuarono un rifugio e, portando all’interno tutto il necessario per sopravvivere, vi si rinchiusero con la speranza che, restando al suo interno, il processo di eliminazione delle parole non li avrebbe toccati. ‘Quel che resta’ è una produzione del Teatro dei Venti.

c.mas.