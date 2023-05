L’albero sopravvissuto a Nagasaki trapiantato dall’ex sindaco Caroli

Anche Savignano avrà il suo "albero della pace". E non sarà una pianta qualunque, ma una tipologia ben definita: un caco. Per una precisa ragione: il 9 agosto 1945, a Nagasaki, un albero di cachi sopravvisse miracolosamente al bombardamento atomico. Un fatto fortuito e quasi inspiegabile, che non è affatto passato inosservato. Tanto che, da oltre vent’anni, è nato il progetto internazionale "Revive Time - Kaki Tree Project", che consegna in tutto il mondo le pianticelle di seconda e terza generazione nate dalla pianta madre, ovvero da quel caco del 1945 che resistette non si sa come all’atomica. Il progetto, che in Italia è portato avanti dall’associazione "Nagasaki – Brescia", chiede poi ai vari proprietari di queste piantine di allevarle e di produrre espressioni artistiche che abbiano come tema l’albero di cachi e, per estensione, la pace. Savignano, dunque, avrà un "figlio" di quel caco di Nagasaki. A piantarlo sarà l’ex sindaco del paese, Germano Caroli, oggi consigliere comunale di minoranza e rappresentante legale della società agricola Buen Vivir, in via Ida Gozzoli 416. Qui Caroli si sta dedicando, all’interno di un’azienda a prevalente conduzione femminile, di coltivazione di ortaggi. In prospettiva, come ha ammesso egli stesso, c’è anche l’idea di aprire un agriturismo. Ma, allo stesso tempo, continua a portare avanti alcuni ideali in cui crede fermamente e che lo hanno visto in prima linea quando era sindaco. Come, appunto, la volontà di diffondere una cultura della pace. Ecco quindi che giovedì 18 maggio alle 18, nella sua azienda agricola, Caroli pianterà questo caco dall’alto valore simbolico, nell’ambito di un’iniziativa patrocinata dal Comune e alla presenza del sindaco, Enrico Tagliavini. "Tutto è cominciato – spiega Caroli – quando con la nostra amministrazione avevamo aderito al Patto dei sindaci contro la proliferazione delle armi nucleari. Questo Patto era guidato dal sindaco di Nagasaki. Ho allora ripreso l’idea di proseguire tale impegno morale che ci eravamo presi e, facendo un po’ di ricerche, sono entrato in contatto con l’associazione Nagasaki – Brescia, che diffonde appunto in Italia queste piante di caco, permettendo quindi di averle a disposizione senza dovere sottostare alle rigide regole fitosanitarie che ci sono per l’importazione diretta tra Giappone e Italia. Lo scopo di tutto questo, in un periodo come quello che stiamo vivendo, è disseminare la voglia di pace, e di farlo attraverso l’arte e momenti culturali. La visita a quest’albero sarà aperta a tutti; anzi, vorrei che diventasse quasi una tappa obbligata".

Marco Pederzoli