L’allarme dei residenti: “In balìa di bande di ragazzini, atti vandalici e furti quotidiani”

Rimini, 28 ottobre 2025 – Nei mesi scorsi la paura dilagava in zona a causa di appartamenti occupati abusivamente. Ora, in via Repubblica di Montefiorino, quartiere Crocetta, non c’è ‘solo’ il problema degli abusivi e del numero importante di tossicodipendenti: la situazione è degenerata a causa di gruppi di ragazzini che si spostano dalla zona del centro commerciale Torrenova fino al vicino parchetto, molestando i residenti e commettendo atti vandalici praticamente ogni giorno.

A lanciare l’allarme sono gli stessi residenti che chiedono alle istituzioni di intervenire affinchè non capiti qualcosa di più grave. “Basta sentire cosa ne pensano i dipendenti del Conad di Torrenova – afferma un residente – disturbano tutti, rubano, entrano nelle case in costruzione. In sostanza tutta l’area del Torrenova è in mano a queste bande: ragazzini dai 14 ai 18 anni che ne combinano di tutti i colori”. I cittadini segnalano come, tra l’altro, vi siano diverse zone buie dove avvengono furti ed altri episodi di criminalità. “Non ci sono telecamere e qua tutti sanno che possono fare quello che vogliono indisturbati – continua il residente –. Per non parlare del fatto che ci sono sempre tanti mezzi abbandonati e i bambini, con tutti i pericoli connessi, giocano lì accanto. Hanno installato telecamere dalla parte della Maserati ma non vi è nulla entrando dalla zona industriale di via Malavolti: in tutta via Repubblica di Montefiorino non c’è alcun controllo”.

“Sono gruppi nutriti di ragazzini che girano come un tornado tutto il giorno, rompono tutto ciò che si trovano davanti e molestano le persone – continua un altro inquilino della zona – hanno staccato pure le pietre dalla fontana appena rifatta ma nessuno interviene. Io ho dei bambini e sicuramente sono preoccupato: ho visto che spesso indossano anche passamontagna; ci vorrebbe un maggiore controllo”. Tra i problemi segnalati, appunto, quello di nuove intrusioni nei palazzoni disabitati.

Una situazione sicuramente non nuova alle cronache dal momento che uno dei due palazzi critici continua – a quanto pare – ad essere meta per sbandati che all’interno vi trovano appunto riparo. “Vivo in via Repubblica di Montefiorino – sottolinea un altro residente ancora – e confermo come vi siano palazzoni occupati da famiglie abusive ma nessuno interviene. Questo causa degrado e non solo: chi di dovere dovrebbe ‘scomodarsi’ ed effettuare le necessarie verifiche” commenta l’uomo. Sergio Cavani, coordinatore Crocetta Alert e Torrenova Alert afferma: “Per quanto riguarda le occupazioni abusive la proprietà si è subito allarmata e preoccupata di sistemare le cose appena l’allarme è scattato – sottolinea –. Il giro di tossicodipendenti la notte è costante, soprattutto nel parchetto ma inizialmente gli accessi agli edifici erano stati sigillati. Ora, per quanto riguarda appunto i palazzi di via Repubblica di Montefiorino, non escludo siano rientrati abusivi in quanto i vetri del portone risultano rotti”. Il coordinatore interviene anche sulla questione ‘bande giovanili’.

“Chiamarle baby gang lo ritengo eccessivo – sottolinea –. Ma corrisponde al vero il fatto che ci sono ragazzini scalmanati che fanno danni, spaccano le sedie del campo cani, urlano, lasciano sporcizia. Fortunatamente – spiega – non si sono mai registrate aggressioni ma spesso li vediamo anche urinare contro i muri. Occorre più controllo e il Comune deve fare qualcosa in più per quel palazzo di via Repubblica di Montefiorino: va posto in sicurezza. Occorre sedersi ad un tavolo e fare qualcosa di concreto; pugno duro per questi ragazzi e con chi, italiano o straniero, commette reati”.