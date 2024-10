L’allarme dei sindacalisti: "Il nuovo piano di rilancio?. Uno schiaffo ai lavoratori"

di Giorgia De Cupertinis

"Nella bozza di piano industriale che ha presentato ai Comuni di Piacenza, Reggio e Modena c’è scritto che Seta non investirà un euro per fermare la fuga di personale. È uno schiaffo, è una enorme bandiera bianca che significa il tentativo di svendere questa società". Maurizio Denitto (in foto), leader della Fit Cisl modenese, commenta così le notizie in merito al documento presentato mercoledì scorso all’assemblea dei soci, "sostanzialmente respinto al mittente per totale incapacità di rispondere alla necessità di fornire risposte immediate per il miglioramento del servizio e delle condizioni dei lavoratori". Un documento che, secondo il sindacalista, "è il manifesto del potrei ma non voglio. Ci dicono che sono utilissimi gli autobus verdi e belli, ma non dicono chi li guiderà. Ci dicono che aiuteranno le famiglie a pagare meglio gli abbonamenti, ma non si pongono il problema di rispondere a quelle mamme e a quei papà che spendono 240 euro di abbonamento e devono portare i figli a scuola con le auto, perché gli autobus sono stracolmi e le corse sono state tagliate. In tutto questo Seta ci racconta tante altre strategie fantasiose – tuona Denitto –. Ad esempio, decide di non migliorare le condizioni economiche e di vita dei ragazzi assunti dopo il 2012 perché mancano 2 milioni di euro su Modena, ci dice che è meglio sfiancare il personale con 79.000 ore di straordinario ma la grande pensata che ha escogitato è quella di ‘riqualificare l’immagine della professione di autista’. Mi sono chiesto se fosse uno scherzo ma purtroppo non lo è".

La rabbia dei sindacati, quindi, non spegne i motori. "Gli incrementi salariali sono insostenibili? Allora è impensabile che questo lavoro, oggi, possa diventare realmente attrattivo. Gli autisti non possono accontentarsi di fare gli schiavi, con turni massacranti: basta pensare che un neo assunto prende 1300 euro al mese – incalza Sorrentino (Orsa Trasporti) – così come è impossibile pensare che mettere una toppa sul caro affitti possa bastare. Partendo dal presupposto che finora, da quanto emerge, le soluzioni anche sotto questo punto di vista non basterebbero a rispondere alle esigenze di tutti, è bene tenere a mente che chi cambia vita non lo fa per dormire in un b&b, ma per avere uno stipendio che gli consenta di mettere le basi in questa città e fare una vita dignitosa". "Serve un lavoro di squadra, un confronto con tutte le parti. Anche per questo – conclude Sorrentino – la nostra segreteria regionale, condivide l’auspicio della Filt Cgil di Reggio Emilia di un cambio di passo nelle relazioni industriali con Seta, attraverso il passaggio dalle Rappresentanza Sindacale Aziendale alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, per portare unità d’intenti fra i tre bacini serviti da Seta".

"Siamo fortemente preoccupati riguardo quello che abbiamo appreso nelle ultime ore – fa sapere Alfonso De Gregorio (Fit Cgil) – perché da quanto emerge dalla bozza, non si evince nessun vero rilancio a favore di tutto il personale. Attendiamo di entrare nel dettaglio per fare ulteriori valutazioni, ma una cosa è certa: se le tempistiche per cambiare passo richiedono del tempo, la direzione dovrà essere fin da subito quella giusta, per rilanciare seriamente il servizio pubblico e chi vi lavora".