L’allarme della Cgil: "Ammortizzatori sociali aumentati del 60%"

Modena provincia manifatturiera per eccellenza, nei primi 3 mesi dell’anno, ha fatto registrare un aumento degli ammortizzatori sociali con un più 60% rispetto a gennaio-marzo 2024. Infatti la nostra provincia passa da 2.545.199 ore di cassa integrazione dei primi tre mesi del 2024, a 4.068.790 ore nei primi 3 mesi del 2025. "Questi dati – fa sapere il sindacato Cgil – si inseriscono dentro un contesto nazionale che vede la produzione industriale calare da 25 mesi, e che chiaramente in una provincia come Modena che ha una vocazione manifatturiera, con i suoi distretti come il ceramico, agroalimentare, biomedicale, meccanico e automotive, oggi è uno dei territorio della nostra regione a pagare il prezzo più alto della crisi". "Ma a pagare la crisi, ricordiamolo, sono soprattutto lavoratrici e i lavoratori che in cassa integrazione perdono tra il 30% e il 40% del loro salario", afferma Fernando Siena della segreteria Cgil Modena. "Un salario che già quando è intero non è faraonico – aggiunge Siena – come ci ricorda l’Organizzazione Internazionale del Lavoro che analizza le tendenze dei salari e delle disuguaglianze a livello globale e che ha pubblicato un rapporto specifico sulla situazione del nostro Paese che ci rivela che negli ultimi 16 anni, dal 2008 al 2024, i salari hanno perso ben l’8,7% del loro potere d’acquisto". "Forse è giunto il momento per il Governo, di mettere in campo una politica industriale tesa ad affrontare le sfide future su innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica" conclude il sindacalista.

Intanto, sempre la Cgil fa sapere che ieri mattina le Rappresentanze sindacali (Rsa) di Maserati, insieme alla Fiom Cgil, e con l’aiuto di un gruppo di lavoratori Maserati in cassa integrazione, hanno svolto un volantinaggio davanti agli ingressi dello stabilimento del Tridente di Modena con la proclamazione di 4 ore di sciopero. Martedì 13 maggio saranno poi le lavoratrici ed i lavoratori di Cnh dello stabilimento di via Pico Della Mirandola e del polo di S.Matteo a fermarsi per 4 ore. Infine il 14 maggio toccherà ai dipendenti di Ferrari Spa della sede a Maranello e dello stabilimento Scaglietti in città.