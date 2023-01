L’allarme di Govoni: "La crisi ha spostato la soglia di povertà"

Il presidente di Federconsumatori Modena, Marzio Govoni, rivendica il ruolo di ’Cassandra’ che le associazioni dei consumatori hanno avuto in questo anno orribile per l’inflazione: "Abbiamo chiesto da subito azioni per contenere questa dinamica, ma tanti allora parlavano di ’fiammata’".

Ora mette l’accento su "chi è monoreddito, chi è in affitto, chi è precario, chi ha un mutuo e non ha una rete familiare di sostegno. La crisi ha spostato la soglia della povertà, crescono i drammi e l’angoscia di chi non ce la fa".