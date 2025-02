L’allarme di residenti e negozianti: "Sfrecciano senza seguire le regole"

"Più volte, aprendo il cancelletto di casa mia, ho colpito qualcuno che sfrecciava con il monopattino sul marciapiede. Mi spiace, ma non è corretto che corrano così, sui marciapiedi, fuori alle porte dei residenti. E’ estremamente pericoloso". Tante le voci che in città si accavallano per condannare gli utilizzi impropri di questi mezzi elettrici. Mezzi che, fino a poco tempo fa, erano praticamente liberi da ogni tipologia di regola. "Spesso contromano, attraversano dove vogliono a velocità spropositate, e rischiano di colpire pedoni o di mettere in difficoltà le macchine. Servirebbe – dice Alberto Baschieri, residente del centro storico – qualche formazione. Sono persone maleducate, che non sanno come utilizzare il mezzo. Prima di metterlo in commercio avrebbero dovuto spiegare a tutti la pericolosità e il modo corretto per utilizzarlo".

Le voci cittadine si allineano quando si tratta di velocità elevate, caschi inesistenti, e acrobazie spericolate: "Lavoro in un bar – dice Marco Corapi – e abbiamo dei tavoli qui davanti. Servirli è difficile quando sotto i portici sfrecciano i monopattini. Devi stare molto attento, se hai vassoi in mano specialmente, per evitare che ti prendano". Della stessa idea è Andrea Rivieri, edicolante che ogni giorno vede sfrecciare davanti ai suoi occhi monopattini "in un modo pericolosissimo, come se non avessero il minimo rispetto per nessuno". Un atteggiamento che Rivieri definisce "insopportabile e abbastanza frequente". A confermarlo è un altro lavoratore di corso Canalchiaro, zona che pare essere presa di mira dai guidatori di monopattini soprattutto nell’area dei portici. "La prossima volta che ne vedo uno sul marciapiede lo fermo. Danno molto fastidio, sono pericolosi: se io ho il vassoio in mano, sto servendo ad un tavolo, e un ragazzo mi arriva addosso con quella velocità non posso far altro che essere colpito. Siamo molto attenti e per questo abbiamo evitato vari scontri, ma ciò richiede uno sforzo maggiore mentre si sta lavorando". "Si tratta di un vero disastro – commenta il commerciante Roberto Di Budio – soprattutto perché ad oggi ci sono leggi che prevedono frecce e casco, oltre che l’assicurazione, ma nessuno le rispetta. Sono ragazzi che vanno contromano senza fregarsene di chi passa, senza guardare macchine e scooter. Quello che vedo è un dilagante utilizzo, scorretto, dei portici, sia ad opera delle biciclette che dei monopattini".

"Il problema di chi sfreccia con questi mezzi si va a sommare ai numerosi altri problemi del centro storico – dice la commerciante Silvia Aggio –. Problemi che rendono la frequentazione dei nostri negozi sempre più complessa, come ad esempio la mancanza del servizio dei bus".