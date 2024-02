L’allarme lanciato da Udicon

Proprio ieri le stesse problematiche erano state segnalate da U.Di.Con. Emilia-Romagna, che già in passato aveva acceso i riflettori su questo tema, focalizzando l’attenzione sulle troppe esclusioni dei ragazzi dalle scuole desiderate. "Il problema è serio. U.Di.Con sta ricevendo diverse telefonate di genitori amareggiati, che vengono contattati dalla scuola indicata come prima scelta per il proprio figlio, invitandoli a rifare la domanda sul sito del Miur e inserire un altro istituto – aveva sottolineato il presidente regionale dell’associazione, Vincenzo Paldino, – in quanto nel loro è già stato raggiunto il numero massimo di richieste. Il paradosso è che le iscrizioni sono ancora aperte: nessuna graduatoria di accesso dovrebbe essere già definita".