L’allarme sociale Ha un unico componente quasi una famiglia su due Sole tante donne over 75

di Gianpaolo Annese

Non solo il progressivo invecchiamento della popolazione: cresce anche il numero di famiglie ‘singole’, con un solo componente. In provincia di Modena sono il 36 per cento, a Modena città arrivano al 40 per cento, praticamente quasi una famiglia su due, con picchi a Pavullo del 42 per cento. A Castelfranco invece il tasso più basso, 31 per cento, mentre Carpi (34%), Mirandola (34%), Sassuolo (33%), Vignola (33), si collocano per ora a metà del guado.

A sollevare un fenomeno con numerose implicazioni è stato il Centro Ferrari di Palazzo Europa in uno degli incontri programmati, che si è avvalso di dati e statistiche di Regione, Provincia e Ausl. "Nel 2010 – spiega il presidente del Centro Ferrari Federico Covili – le famiglie emiliane erano composte in media da 2,24 componenti: nel 2022 la media è di 2,17. La stessa statistica ci dice che in Regione il 39 per cento sono unipersonali e il 28 per cento hanno due componenti. Il 26,1% delle famiglie, una su quattro, è composto da ultra- 65enni e il 15, 8 per cento da anziani che vivono da soli".

Al gennaio 2023 le famiglie unipersonali a Modena città sono 34.065 (104.058 in tutta la provincia), di cui 15.336 composte da un uomo e 18.729 da una donna. Nelle fasce di età più giovani è più facile trovare uomini che vivono da soli, mentre nelle fasce di età oltre i 64 anni sono le donne a prevalere: dai 45 ai 54 anni per esempio ci sono 2.850 uomini e 2.203 donne. Dopo i 55 anni e fino ai 64 avviene il sorpasso: 3.247 donne e 2.495 uomini. Sopra i 75 anni il distacco diventa incolmabile: 2.189 uomini e 6.645 donne.

Interessante poi notare che nel 2000 (dato Ausl) la fascia anagrafica più numerosa era quella dei cittadini fra i 30 e i 39 anni, mentre nel 2022 era fra i 45 e i 54 anni. Proseguendo con questo trend nel 2035 sarà quella fra i 60 e i 69 anni. Al netto di chi fa questa scelta consapevolmente oppure delle donne separate con o senza figli, "cosa accadrà – è la domanda – a una popolazione sempre più anziana, di cui una parte importante vive da sola, magari senza parenti vicini? O meglio, cosa sta già accadendo?". Considerando anche che in alcuni casi come raccontiamo in queste pagine si tratta di persone non autosufficienti. Chiunque opera nel settore sociale "si sta rendendo conto da tempo di un tessuto sempre più sfilacciato, di una tenuta sociale che sta scomparendo. Il governo britannico nel 2018 aveva creato il ministero della Solitudine, scelta più mediatica che concreta. Ma è evidente che su questo la politica deve agire". Covili nella sua disamina per provare a invertire la rotta della denatalità, e a cascata ridurre in prospettiva le famiglie unipersonali che non vogliono esserlo, traccia due direttrici possibili: una nazionale, l’altra locale. A livello nazionale, si cita lo studioso Massimo Livi Bacci laddove auspica politiche di conciliazione tra lavoro domestico e lavoro esterno (parchi, biblioteche, impianti sportivi, assili nido, orari di lavoro differenziati, permessi lavorativi, attività ricreative); la riduzione del ritardi dei giovani nel conseguimento dell’autonomia, la necessità di "governare e incoraggiare una immigrazione ordinata e professionalizzata".

Sul piano locale, invece, si può agire sui nidi ("quasi il 90 per cento dei Comuni emiliano-romagnoli ha asili nido. Bene, ma liste di attesa e costi sono un grandissimo problema. E’ possibile arrivare a un modello che preveda i nidi gratis?") e sulla solitudine degli anziani: "L’assistenza non può e non deve essere solo sanitaria, ma soprattutto sociale. Non basta fornire una prestazione ma bisogna incoraggiare la relazione. Come integrare questi anziani all’interno della comunità? Come non lasciarli soli?".