L’alleanza sostenibile GranTerre, Hera e Cpl, impianti per 20 milioni "Così più efficienti"

’Carbon neutrality’ ed efficientamento dei processi produttivi: sono questi i pilastri dell’accordo tra GranTerre, uno dei principali player del food made in Italy e leader nella produzione di salumi e formaggi stagionati, e il Gruppo Hera. GranTerre intende infatti imprimere un’ulteriore forte accelerazione al proprio percorso di sostenibilità e realizzare un elevato numero di impianti in grado di migliorare l’efficienza energetica e la resilienza dei processi produttivi. Per studiarli, progettarli e realizzarli al meglio, Hera servizi energia unirà le proprie competenze a quelle di Cpl Concordia, altro grande soggetto industriale del territorio, specializzato nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi energetici. L’accordo, con un potenziale di efficientamento per realizzare il quale sono previsti investimenti per circa 20 milioni di euro nei prossimi cinque anni, è stato perfezionato alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Hera Orazio Iacono, dell’amministratore delegato di GranTerre Giuliano Carletti e del presidente di Cpl Concordia Paolo Barbieri. Sono molte le direzioni che i sottoscrittori dell’accordo potranno esplorare per rendere sempre più sostenibili i processi produttivi del gruppo alimentare: la costruzione di impianti fotovoltaici senza consumo di suolo, impianti di cogenerazione e trigenerazione e, più in generale, l’ampio ventaglio di tecnologie in grado di razionalizzare i consumi...